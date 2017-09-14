Госдеп США предложил вернуть Донбасс Украине с помощью миротворцев ООН 13 14.09.2017, 9:18

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Миротворцы должны также взяить под контроль границу Украины с Россией.

США выступают за размещение миротворцев ООН в Донбассе, в том числе на всей оккупированной территории и на границе с Россией. Об этом заявила спикер Государственного департамента США Хезер Нойерт, передает «Радио Свобода».

США настаивают, чтобы у миротворцев был широкий мандат - обеспечивать мир и безопасность на всей территории Донбасса и на границе – «чтобы избежать усугубления или закрепления разделения Украины».

«Мы верим, что возможность миротворческих сил ООН на востоке Украины - это идея, которую, конечно, стоит изучить. Мы считаем, что это возможный способ защитить украинских граждан, независимо от национальности. Мы считаем, что это создает потенциал для восстановления суверенитета Украины и ее территориальной целостности», - сказала Нойерт.

США считают, что нужен продолжительный режим прекращения огня.

«Мы бы хотели, чтобы Россия пошла на разведение сил вдоль линии контакта, вывела тяжелое вооружение и позволила полный, беспрепятственный и безопасный доступ международным наблюдателям, включительно с международной границей», - подчеркнула представитель Госдепартамента.

Ранее постпред РФ при ООН Василий Небензя заявил, что Россия направила председателю Совбеза ООН Текеде Алему и генсеку организации Антониу Гутеррешу проект резолюции о размещении миротворцев на линии соприкосновения в Донбассе.

По мнению посла Украины в ООН Владимира Ельченко, в российском проекте резолюции говорится об «абсолютно нереальных вещах», в которых нет «никакого миротворчества». По его словам, РФ предложила разместить миссию только на линии соприкосновения, а также провести переговоры по этому вопросу с представителями террористов.

В Госдепартаменте заявили, что миротворцы на востоке Украины должны быть не только на линии столкновения, а на всей территории Донбасса.