Глава МИД Украины: Российские спецслужбы действуют в Беларуси 10 14.09.2017, 11:12

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Павел Климкин

Фото: Anadolu Agency/Getty Images

После исчезновения Павла Гриба украинские граждане не могут себя чувствовать в безопасности в Беларуси.

Министерство иностранных дел Украины после выяснения всех обстоятельств похищения Павла Гриба определится относительно необходимых шагов в отношении обеспечения безопасности украинцев на территории Беларуси. Об этом в интервью «Укринформу» заявил министр иностранных дел Украины Павел Климкин.

«Похищение Павла Гриба на территории Беларуси — это чрезвычайно серьезное дело, и нам нужно выяснить, как это произошло. Для этого мы отслеживаем информацию из разных источников. Россия не допускает к Грибу наших консулов, но мы будем давить всеми возможными способами, и как только выясним все обстоятельства, за этим последуют дальнейшие шаги», — сказал Климкин.

Он отметил, что после похищения Гриба следует говорить об опасности пребывания украинских граждан не только на российской территории, но и в Беларуси.

«Сейчас у нас создалась ситуация, когда мы видим, что российские спецслужбы действуют также на территории Беларуси, и я считаю, что украинские граждане должны взвешивать, каким образом ездить туда», — отметил министр.

Комментируя обмен резкими заявлениями между МИД Украины и Беларуси, Климкин отметил, что «дело же не в этом, а в том, что каждая страна должна контролировать то, что происходит на ее территории, — это составляющая суверенитета».

На уточняющий вопрос, будет ли МИД так же рекомендовать украинцам воздержаться от поездок в Беларусь, как и в Россию, Климкин ответил, что эти шаги могут быть разными.

«Но мы беспокоимся о безопасности наших граждан, поэтому, несмотря на политические или иные обстоятельства, как только выясним ситуацию, будем выходить с последующими рекомендациями относительно того, каким образом украинцы могут и должны чувствовать себя в безопасности и кто должен об этом заботиться», — подчеркнул Климкин.

Напомним, 28 августа военный капеллан Игорь Гриб заявил, что его 19-летний сын Павел поехал к девушке в Беларусь 24 августа и пропал. Гомельские силовики заявили отцу, что его сына "разыскивают за террористическую деятельность" (инициатор - ФСБ), однако не подтвердили задержание. По словам девушки, к которой Павел поехал в Гомель, ее заставили заманить украинца в Беларусь российские спецслужбы.

Позднее, 7 сентября, МИД подтвердил, что Гриб находится в СИЗО российского Краснодара, его обвиняют в терроризме.