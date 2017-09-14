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Фотофакт: Появились 3D-открытки о достопримечательностях Минска

  • 14.09.2017, 13:21

Открытки собирают вручную.

К юбилею Минска бренд-студия Brama Branding начала выпуск 3D-открыток. Их изображения опубликованы на странице проекта в Facebook.

Как рассказали tut.by сотрудники бренд-студии, авторами идеи является агентство Brama Branding и арт-директор Виталий Дегтярев.

Пока опубликованы фотографии трех открыток. На них можно увидеть Национальный театр оперы и балета, Красный костел и столичную Ратушу.

Предварительно планируется выпуск 13 открыток. После публикации всей серии Brama Branding планирует объявить старт предзаказов. Только по его результатам будет подготовлен тираж для продажи. Это связано с тем, что сборка открыток производится вручную. Стоимость открыток будет известна позднее.


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