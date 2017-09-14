В Смолевичах вспомнили о земляках-евреях 1 14.09.2017, 16:53

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Каждый год 13 сентября в Смолевичах чтят память более 2000 евреев.

В Смолевичах поминали евреев, узников гетто. У памятников жертвам фашизма 13 сентября звучала поминальная молитва, а вместо цветов к ним возлагали камни, сообщает ex-press.by.

Каждый год 13 сентября в Смолевичах поминают более 2000 евреев, погибших в 1941 году — все они были узниками местного гетто. Их расстреливали в местах, где теперь установлены памятники. С 2006 года сюда приезжает главный раввин религиозного объединения общин прогрессивного иудаизма Григорий Абрамович.

— У многих раввинов есть места, куда они, помимо своих многих и важных обязанностей, приезжают молиться о невинно погибших. Таких мест очень много в мире. Я разговаривал со специалистами всемирно известного центра увековечения и изучения трагедии в Иерусалиме «Яд Вашем». Они говорят о том, что в мире каждый день что-то делается, чтобы память о катастрофе была жива. Так и должно быть. И наши ежегодные встречи в Смолевичах — часть этого большого дела. Это должно продолжаться — для памяти, для потомков, — рассказал раввин Григорий Абрамович.

Трагедия, в память о которой поставлен монумент, произошла во рву недалеко от хутора Апуток. Здесь было убито более 2000 человек — в основном женщины и дети из Смолевичского гетто.

Житель Смолевичей Сергей Смоляр — один из тех, кто старается хранить и передавать знания

о жертвах Холокоста следующим поколениям.

— В начале сороковых годов прошлого столетия в Беларуси проживал один миллион евреев, из которых восемьсот тысяч было расстреляно в годы Великой Отечественной войны. По разным данным в Смолевичах немцы убили более двух тысяч человек еврейской национальности, — рассказал председатель Борисовского еврейского общественного объединения «Свет Меноры» Михаил Перец.

По еврейскому обычаю на могилы кладут не цветы, а камешки.

Есть много обоснований — почему евреи приносят камни к могилам. По одной из них, принося с собой камень, ты оставляешь частичку себя самого рядом с тем, кого поминаешь. И показываешь другим людям, что эту могилу недавно посещали.

Еще один памятник погибшим евреям — на кладбище в Смолевичах, установлен в 2013 году по инициативе Борисовского еврейского общественного объединения «Свет миноры».

— Два года наша община собирала материалы и документы, подтверждающие гибель двухсот евреев неподалеку от хутора Куровище, который и находился недалеко от кладбища. По последним найденным документам выяснилось, что перед тем, как вывести на массовый расстрел людей из Смолевичского гетто, было отобрано около двухсот мужчин-евреев, которых и вывезли на хутор. Такие доказательства удалось найти благодаря помощи работников местного краеведческого музея и поиску предпринимателя Сергея Смоляра, которым мы безгранично благодарны, — рассказал Михаил Перец.

Прозвучала поминальная молитва — «Кадиш».

Памятники установлены в Смолевичах на деньги Фонда семьи Лазарусов, который занимается увековечиванием мест гибели белорусских евреев во время Холокоста. С 2004 в Беларуси установлено 99 памятников. В Борисовском районе, в деревне Мстиж, фондом также установлен памятник — здесь в октябре 1941 года расстреляли 101 еврея.

В Беларуси насчитывается около 300 мест, где во время Холокоста погибли евреи.