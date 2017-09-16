Леонид Судаленко: Добьемся полной отмены вывоза школьников на картошку 2 16.09.2017, 11:24

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Леонид Судаленко

Фото: «Радыё Свабода»

Профсоюз РЭП будет идти до конца в борьбе с детским трудом в Беларуси.

Отец погибшей осенью прошлого года на уборке картофеля школьницы из Молодечно Олег Попченя просит суд признать райисполком, отдел образования, среднюю школу, а также Министерство образования виноватыми в лишении жизни их дочери. В качестве мер общего характера семья просит суд обязать госорганы принять законодательные и иные меры, позволяющие избежать подобных трагедий с детьми в будущем, сообщает gomelspring.org.

«29 сентября 2016 года моя малолетняя дочь, ученица 8-го класса средней школы №11 Молодечно в учебное время была привлечена к уборке картофеля, где получила травмы, не совместимые с жизнью. Вступившими в силу приговорами суда водитель грузовика, под колесами которого погиб ребенок, а также сопровождавшие на колхозном поле школьников учителя признаны виновными, им назначены уголовные наказания», - написал в суд глава семейства.

Перечисляя виновные действия Минобразования, Олег Попченя в первую очередь ссылается на «Программу непрерывного воспитания детей и учащейся молодежи», утвержденную на 2016-2020 годы. Данный нормативный акт не содержит прямого запрета на привлечение школьников к сельхозработам, что, по его мнению, и на будущее время не может исключить трагедий на колхозных полях.

«Отсутствие на законодательном уровне запрета об использовании детского труда привело к изданию 30 сентября прошлого года чиновниками Молодечненского райисполкома распоряжения «Об оказании помощи по уборке картофеля в ОАО «Восход-Агро», что в конечном результате и привело к лишению нашей дочери права на жизнь», - заявил в жалобе суду Попченя.

В исполнение распоряжения райисполкома чиновники отдела образования запросили подчиненные школы «оказать помощь в уборке картофеля» силами школьников, те в свою очередь сняли учеников с занятий и отвезли их в поле. «Все делалось в рамках воспитательной работы, а именно, в рамках акции «Помоги собрать урожай» — такая форма общественно-полезного труда не запрещена у нас», - (из показаний в суде представителей образования).

Правовой инспектор независимого профсоюза РЭП Леонид Судаленко, который консультирует семью по юридическим вопросам, отмечает, многочисленные суды не дали ответа на вопрос, каким образом школьница, не достигшая 14 летнего возраста, оказалась «на картошке» в поле.

«Любой труд детей в возрасте до 14 лет в стране запрещен Трудовым кодексом. Кроме того, привлечение учащихся к сельхозработам во время учебных занятий является прямым нарушением статьи 89 Кодекса об образовании. Как видим, этих запретов оказалось недостаточно, что бы избежать трагедии. Будем добиваться прямого запрета на «сельскохозяйственный» труд школьников», - отметил профсоюзный юрист.

Он также добавил, что приближается конец сентября, учащуюся молодежь опять могут задействовать на сельхозработах и кто может дать гарантии, что трагедия не повторится?

Известно, что после гибели в прошлом году 13-летней Виктории Попчени выговоры получили директор школы, где училась девочка и начальник отдела образования, спорта и туризма Молодечненского райисполкома.