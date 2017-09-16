Собирать «БелДжи» зазывают почти задаром 4 16.09.2017, 12:10

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Зарплаты на заводе по производству «супермобиля» вращаются около смешных сумм.

15 сентября закончился трехдневный выпуск пробной партии из 222 автомобилей на новом заводе по сборке китайских автомобилей «Джили» в Борисовском районе.

После изготовления пробной партии сборочный конвейер, как сообщил министр промышленности Виталий Вовк, останавливаться уже не будет.

Тем не менее, производственный коллектив нового завода еще полностью не сформирован. По состоянию на 13 сентября, на СЗАО «БелДжи» актуальными были 36 вакансий рабочих и служащих, пишет ex-press.by.

Все вакансии обещают соискателям зарплату гораздо ниже «средней» в Борисовском районе, которая по итогам июля, если верить официальной статистике, достигла 720 рублей.

Двум инженерам, «электронику» и «по локализации», светит 500 рублей, при этом, опять же, инженеру по локализации надо знать английский.

На пятьдесят рублей меньше обещают электромонтерам по ремонту и обслуживанию электрооборудования. Принять могут пять человек.

400 рублей будут получать два аппаратчика очистки сточных вод, три сварщика на машинах контактной (прессовой сварки) и один системный администратор. Последнему надо иметь высшее образование, знать английский язык и программу 1С «Бухглатерия».

Остальные вакансии совсем неказистые в смысле заработка. Двум рабочим транспортировщикам и двум рихтовщикам, а также трем корректировщикам ванн и трем аппаратчикам составления эмалей будут платить по 350 рублей.

На 320 рублей может рассчитывать один электрослесарь по ремонту и обслуживанию оборудования, а также один грузчик. Грузчик не обязан знать английский язык, но должен не иметь вредных привычек и записей в трудовой книжке за виновные действия.

Вот пока и все.

Обращает внимание тот факт, что работа, как служащим, так и рабочим, предлагается пока только односменная. Из этого можно предположить, что новый завод СЗАО «БелДжи» будет работать пока только в одну смену.

Поскольку за смену выпускается 74 автомобиля (исходя из озвученного количества трехдневной пробной партии), то годовая производственная программа составит на первых порах менее 20 тысяч машин.