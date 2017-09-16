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Политзаключенный Игорь Комлик остается под стражей

  • 16.09.2017, 14:10
Игорь Комлик
Фото: facebook.com

Власти отклонили прошение бухгалтера РЭП об изменении меры присечения.

Как стало известно правозащитному центру "Весна", 15 сентября суд Партизанского района рассмотрел жалобу Игоря Комлика на меру пресечения - содержание под стражей. В жалобе он просил изменить меру пресечения, поскольку считает что она применена к нему безосновательно и в содержании его под стражей во время следствия нет необходимости.

Судья Наталья Дедкова решила, что мера пресечения избрана законно и обоснованно, так как Игорь Комлик обвиняется в тяжком преступлении. Она оставила решение заместителя генерального прокурора без изменений, а жалобу без удовлетворения. В суд обвиняемого не доставляли.

Защитник Игоря Комлика направила жалобу в Мингорсуд на решение суда Партизанского района, который назначил ее рассмотрение на 19 сентября.

Игорь Комлик находится под стражей уже больше месяца.

Напомним, 2 августа 2017 года сотрудники Департамента финансовых расследований Комитета государственного контроля Беларуси провели обыск и изъятие компьютеров и финансовых документов в офисе профсоюза РЭП и центрального офиса БНП. Были (задержаны председатель РЭП Геннадий Федынич и бухгалтер Игорь Комлик. Федынич был допрошен и отпущен, а Игорь Комлик оставался под стражей.

Правозащитные организации Беларуси 3 августа заявили, что считают Игоря Комлика политзаключенным. По словам правозащитников, возбужденное против профсоюзных лидеров уголовное дело политически мотивировано, связанная с активной профсоюзной деятельностью и мирным осуществление права на свободу ассоциаций.

В поддержку профсоюзных лидеров выступили Глобальный союз IndustriALL и Международная конфедерация профсоюзов, которые призвали власти Беларуси прекратить преследование Геннадия Федынича и Игоря Комлика.

Кроме того, с совместным заявлением выступили Обсерватория по защите правозащитников, партнерская программа FIDH и Всемирной организации против пыток (OMCT), которые также призвали белорусское правительство снять все обвинения с Игоря Комлика и прекратить уголовное преследование лидеров профсоюзных организаций за их мирную деятельность.


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