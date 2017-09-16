Рубль продолжит капитуляцию перед иностранными валютами 1 16.09.2017, 20:04

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Фото: tut.by

Доллар продолжит рост на мировом рынке, что сведет все усилия рубля на нет.

Объем торгов иностранными валютами на БВФБ при этом на прошедшей неделе сохранялся на высоком уровне, хотя и снизился до 352,1 млн. BYN с 362,6 млн. BYN за неделю (11-15 сентября), пишет сайт belrynok.by.

Нацбанк по-прежнему стремился убрать с рынка избыточные рублевые средства, размещая свои краткосрочные облигации, номинированные в белорусских рублях, в объемах, примерно равных спросу.

Так, на проведенном 13 сентября аукционе по размещению рублевых облигаций со сроком обращения, равным 35 дням, он привлек 239,75 млн. BYN при спросе 239,79 млн. BYN. Средневзвешенная ставка составила 9,2374 % годовых. А на состоявшемся в тот же день аукционе по размещению облигаций со сроком обращения, равным 7 дням, он реализовал облигации на 680,75 млн. BYN при спросе 680,89 млн. BYN. Средневзвешенная ставка выросла до 8,8794% годовых с 8,8218% на предыдущем аукционе, и это несмотря на то, что с 13 сентября ставка рефинансирования Нацбанка была снижена до 11,5% годовых.

На прошедшей неделе Нацбанк провел также два аукциона по размещению собственных краткосрочных облигаций, номинированных в иностранной валюте.

14 сентября он разместил долларовые облигации на 25 млн. USD (при спросе в 80,47 млн. USD) со средневзвешенной доходностью 3,7560% годовых, а также облигации в евро на 25 млн. EUR (при спросе 130,1 млн. EUR) по средневзвешенная ставке, равной 2,5999% годовых. Срок погашения облигаций – 365 дней. Судя по объемам размещения облигаций, Нацбанк не заинтересован в привлечении ресурсов в иностранной валюте.

На прошедшей неделе Нацбанк опубликовал данные по состоянию депозитного рынка страны, из которых стала ясна причина ослабления рубля по отношению к корзине валют в августе. Как оказалось, белорусские предприятия и население копят валюту, но не продают ее: величина валютных средств юридических лиц в белорусских банках за август выросла на 180,9 млн. USD (5,2%) и достигла 3,827 млрд. USD, а депозиты населения поднялись на 18,9 млн. USD (0,3%) и составила 7 423,1 млн. USD. Увеличение склонности к валютным накоплениям может объясняться двумя причинами: будущими валютными тратами (на оплату импорта и покупок за рубежом), а также ростом ожиданий снижения курса белорусского рубля. Последнее вполне вероятно в связи с твердым намерением правительства и президента увеличить заработную плату в стране до 1 тыс. BYN, что вызывает вполне обоснованную настороженность у субъектов валютного рынка.

На текущей неделе белорусский рубль может получить поддержку в связи с началом периода налоговых платежей, но это вряд ли переломит тенденцию ослабления рубля на фоне возможного начала роста курса доллара на рынке форекс. Поэтому БЕЛРЫНОК будет ожидать роста стоимости валютной корзины на 0-0,5%.