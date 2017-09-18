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США и союзники показали военную мощь во время маневров в Корее

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  • 18.09.2017, 16:41
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Американские военные самолеты совершили облет Корейского полуострова.

Это произошло в ходе совместных учений с южнокорейскими и японскими военными самолетами в понедельник, через три дня после того, как Северная Корея выпустила ракету, перелетевшую через Японию. По сообщениям южнокорейских и американских военных, в облетах принимали участие два бомбардировщика B-1B и четыре истребителя F-35B от США и четыре истребителя F-15K от Южной Кореи. Американские и южнокорейские самолеты пролетели через Корейский полуостров и имитировали авиаудары боевым вооружением по стрельбищу в Южной Корее, говорится в заявлении Тихоокеанского командования США, передает «Радио Свобода».

По данным Тихоокеанского командования, военные самолеты США также проводили тренировочные полеты вместе с японскими истребителями над водами вблизи южного острова Кюсю.

С тех пор как в конце 2011 года Ким Чен Ын пришел к власти в Северной Корее, его страна начала проводить испытания ракет и ядерных вооружений. В июле были испытаны две межконтинентальные баллистические ракеты. Недавнее ядерное испытание в сентябре было самым мощным на сегодняшний день.

Многие эксперты считают, что это всего лишь вопрос времени, когда Ким сможет обладать надежными ядерными ракетами, способными наносить удары в любом месте на материке США. Государственные СМИ КНДР в субботу процитировали Кима, говоря, что конечная цель Северной Кореи "заключается в установлении равновесия реальной силы с США и принуждение правителей США не осмеливаться говорить о военном варианте" для Севера.


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