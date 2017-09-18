Экс-игрок «Динамо» Роб Клинкхаммер: Видел, как в Минске улицы моют с шампунем 2 18.09.2017, 20:53

Роб Клинкхаммер

По словам хоккеиста, в Беларуси проживают отзывчивые и доброжелательные люди.

Нападающий Роб Клинкхаммер, перешедший из минского «Динамо» в «Ак Барс», рассказал в интервью «Бизнес-Онлайн» о сезоне, проведенном в Минске.

— Мне понадобилось примерно 10 игр, чтобы понять, в какой хоккей играют здесь. Конечно, в КХЛ совсем другой хоккей, и можно сказать, что я до сих пор пытаюсь привыкнуть. В определенных ситуациях играешь на инстинктах, которые выработались в Северной Америке. Иногда это помогает, но мне еще нужно учиться.

— В первый же свой сезон в Европе вы забросили 21 шайбу…

— В прошлом году у меня было много возможностей, мы играли в североамериканском стиле, очень агрессивно. Мне повезло и с партнерами: большую часть времени я играл с Мэттом Эллисоном — одним из лучших центрфорвардов в лиге, который в каждый свой сезон набирает по 50 очков. Он доставлял мне шайбу, оставалось только не промахнуться. Плюс я забил много «мусорных» голов с пятачка. Это действительно был отличный сезон. Надеюсь, что удастся выступить не хуже в нынешнем.

— Вы говорили, что стараетесь играть просто, без чего-то фантастического. Но в прошлом сезоне у вас получалось выдавать необычные передачи. Игра в Европе раскрывает вас по-новому?

— Иногда это работает, где-то немного везет. Да, я по-прежнему стараюсь играть просто, доставлять шайбу к воротам, но если увижу свободного партнера, то отдам передачу, а не буду упорно лезть на пятак.

— Кто же тогда играет фантастически в «Ак Барсе»?

— Азеведо, который отлично начал сезон. Все тройки действовали отлично в первых играх. У нас хорошая глубина состава, четыре равноценных звена.

— В «Динамо» сначала не понимали ваших шуток. Тяжело было освоиться?

— Все-таки у людей разное чувство юмора: я люблю саркастические шутки, могу подшутить над партнером после неудачной игры.

— Что было для вас самым тяжелым при переезде из Северной Америки?

— В первую очередь язык. Я в первый раз покинул Северную Америку, и когда прилетел, пытался поговорить с несколькими людьми, но никто не знал английского. Я очень расстраивался, когда не мог передать то, что хочу сказать. Люди всегда были готовы прийти на помощь, но просто не понимали, что нужно.

— Говорят, что Минск — едва ли не самый чистый город Европы.

— Да, там очень чисто — иногда видел, как улицы моют с шампунем. Не могу сказать ничего плохого о Минске: отличный город, доброжелательные люди.