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Колю Лукашенко накормили юмбриками

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  • 19.09.2017, 14:57
  • 9,307

Сын диктатора отметил чаепитием бесплатный труд подростков на бахче его отца.

В субботу, 16 сентября, подростки, бесплатно работавшие на бахче Лукашенко и его сына Коли, вынуждены были еще и разгружать 6 тонн арбузов в минский Дом-интернат для пенсионеров и инвалидов. Над этим интернатом класс Коля Лукашенко шефствует давно, младший сын диктатора привозил сюда арбузы еще в 2015 году.

Жители дома-интерната выпили с Колей чай, пообщались.

- За чаем наши проживающие задавали много вопросов Николаю. Интересовались жизнью Николая, любимым спортом, есть ли у него домашние животные. Сказал, что немецкая овчарка, - рассказала kp.by замдиректора дома-интерната Инга Жудрик-Шулаева. – В этот раз мы ничего не дарили Коле, но приготовили сладкий стол: испекли пирожки и юмбрики. А вообще, классу Коли дарили вышитую картину со старым Минском, икебану, на рождественские праздники - сладкие подарки.


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