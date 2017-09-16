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Подростков отправили собирать арбузы на бахче диктатора

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  • 16.09.2017, 14:51
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К уборке арбузов на участке Лукашенко вновь привлекли старшеклассников.

Около шести тонн арбузов с президентского поля привезли ученики Острошицко-Городокской школы жителям подшефного дома-интерната для пенсионеров и инвалидов. 

Сладкую ягоду привезли Коля Лукашенко со своими одноклассниками, а также старшеклассники из этой же школы. В ответ детей напоили чаем с вкусной домашней выпечкой. 

Согласно сообщению БелТА, именно дети разгрузили весь урожай.

Напомним, ранее Лукашенко не погнушался детским трудом на уборке картофеля.


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