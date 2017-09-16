Подростков отправили собирать арбузы на бахче диктатора

Подростков отправили собирать арбузы на бахче диктатора9
- 16.09.2017, 14:51
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К уборке арбузов на участке Лукашенко вновь привлекли старшеклассников.
Около шести тонн арбузов с президентского поля привезли ученики Острошицко-Городокской школы жителям подшефного дома-интерната для пенсионеров и инвалидов.
Сладкую ягоду привезли Коля Лукашенко со своими одноклассниками, а также старшеклассники из этой же школы. В ответ детей напоили чаем с вкусной домашней выпечкой.
Согласно сообщению БелТА, именно дети разгрузили весь урожай.
Напомним, ранее Лукашенко не погнушался детским трудом на уборке картофеля.