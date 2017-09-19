Как бывшая учительница стала бизнесвумен 19.09.2017, 23:07

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Людмила Сорокина

Фото: Виктория Капская

Людмила Сорокина проработала в школе 25 лет.

Бывшая учительница начальных классов Людмила Сорокина ушла из школы и открыла подготовительные курсы для дошкольников «Умничка». Она рассказала «Кур’еру», почему ей надоело работать учителем, и как развить способности у любого ребёнка.

Людмила Сорокина проработала в школе 25 лет. Из года в год приходилось учить детей по одной программе, заполнять документы и ходить на скучные совещания. Ей хотелось большего.

Идея открыть подготовительные курсы для дошкольников возникла, когда знакомая попросила Людмилу научить дочку читать. Девочка научилась через два месяца. И вскоре к Людмиле привели других детей. Через некоторое время учительница решила брать плату за занятия и зарегистрировалась как ИП. Из школы она ушла.

УРОК. Людмила Сорокина проводит занятие по подготовке детей к школе. Эти дети пришли в группу в сентябре, а в мае они уйдут отсюда полностью подготовленными. Фото: Виктория Капская

Как всу происходит

Для занятий Людмила арендует помещение в здании бывшей школы № 3. В этом году у неe шесть групп — всего 36 детей. Еe ученики — мальчики и девочки от 4 до 7 лет. Трeхлеток предприниматель не берeт, потому что, по еe мнению, до 3 лет ребeнком должны заниматься только мама и папа.

Она своими руками обустраивала помещение, поставила диваны и столы, принесла ковры и игрушки. Канцтовары для детей (тетради, ручки, пластилин, краски, фломастеры, ножницы и другое) педагог покупает каждые два-три месяца. Сейчас Людмила работает как физлицо.

Дети учатся сопереживать

Людмила учит детей не только считать и писать, но и вырезать ножницами, лепить из пластилина, рисовать, а главное — думать. На занятиях дети развивают речь с помощью чтения стихов под музыку, укрепляют память, восстанавливая рассказы по картинкам.

Людмила учит детей по авторской методике, в которой, по еe словам, собрала всe лучшее из российских подготовительных программ. Например, из программы Татьяны Боровик, музыковеда и педагога. В ней всe построено на музыкальных занятиях: дети интонируют текст с помощью мимических картинок, «рисуют» голосом, поют с образно-пластическими жестами. Также Людмила использует и методику Зайцева, которая учит детей читать по кубикам, таблицам и карточкам, считать до 100 по специальной таблице, пропевать алфавит под музыку. На занятиях Людмилы нет официальности и строгих правил. Каждый урок она начинает со слов: «Солнце встало, я встаю, солнцу песенку пою. Ну что? Поехали?»

Фото: Виктория Капская

Самое трудное для учеников — читать, потому что детям не нравится монотонность процесса. Но они знают, что если будут стараться, то получат от наставницы жетончик. А тот, кто к концу года соберeт их больше всего, получит развивающую игру.

«Самое главное, что к концу обучения мои дети умеют сопереживать и поддерживают друг друга: кто-то поделится ластиком, кто-то поможет своей рукой дописать, пока я не вижу, кто-то подойдeт и обнимет расстроившегося ребeнка», — говорит педагог.

У некоторых детей хромает поведение. Людмила вспоминает, как один из еe учеников на занятиях завернулся в палас. «Тогда я сама завернулась и спросила, нравится ли ему такая учительница. Дети были в шоке, а тот мальчик стал вести себя лучше», — рассказывает Людмила.

У нас дисциплина

Говорят, что на занятия к Людмиле сложно попасть, но она это опровергает. «Неправда. Кто хотел и записался, тот и пришeл. Но у меня есть правила: не опаздывать, соблюдать порядок и дисциплину», — говорит педагог.

Свободу учителям

Людмила признаeтся, что ей жалко школьных учителей: «Им мало платят, а они прыгают выше себя. Терпят агрессию родителей, заполняют документы, работают как заведeнные».

Педагог рассказывает, что бывшие коллеги называют еe умничкой, потому что она не побоялась оставить школу и открыть свой бизнес.

Людмила не считает, что традиционная школа — это зло. Но чтобы школьное образование было эффективным, учителям, по еe мнению, нужно дать больше свободы и возможность обмениваться опытом с коллегами из других школ и городов.