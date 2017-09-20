Валерий Мельников: Предложил бы Глебу или Пунтусу возглавить наш футбол 2 20.09.2017, 9:13

Валерий Мельников

Известный спортсмен предложил реорганизовать систему развития футбола в Беларуси.

Известный в прошлом футболист Валерий Мельников поделился с tribuna.com мнением о том, как должны быть выстроена система развития футбола, а также предложил на должность главы АБФФ Александра Глеба или Юрия Пунтуса.

– У моего внука, он в школе ФК «Минск» занимается, медалей уже больше, чем у меня. Едва ли не с семилетнего возраста его команда, составленная из таких же малышей, ездит по соревнованиям. Выступают. И вроде бы все правильно, но я вот подумал: все ли? И верно ли мы тренируем наших детей?

– Что вы предлагаете?

– Скорректировать систему подготовки. Мальчишек лет 6-7 нужно брать безо всякого отбора – всех желающих. И не выстраивать из них профессиональные команды. Нужно заниматься исключительно игрой и общефизическим развитием. Никакие турниры в этом возрасте не нужны. Пользы от них нет. Один вред и травмы. Детишки в этом возрасте должны отрабатывать технику обращения с мячом, заниматься гимнастикой, акробатикой, плаванием. И просто возиться с мячиком, получать от общения с ним удовольствие. На этом этапе их нужно познакомить с футболом. Влюбить в него. Но сделать это в легкой, игровой форме. Вести с ними разговоры об истории футбола, о его наиболее заметных персонажах. Фильмы им показать о Пеле, о Роналдиньо, о Марадоне. О «Динамо–1982» – «В атаке вся команда». Проводить встречи со знаменитыми ветеранами футбола – Александра Глеба на открытую тренировку позвать, Юрия Пудышева, Эдуарда Малофеева. Не нужно из детей делать взрослых и запихивать в них тактические схемы, не нужно убивать их психику криками и понуканиями.

Турниры – это стресс, там нет места творчеству, там главенствует результат. А на данном этапе он не важен и не нужен. Со временем, лет в 11-12, потихонечку можно отсортировывать наиболее талантливых мальчишек в более сильные группы. Но это должно стать системой по всей стране.

– И кто, на ваш взгляд, ее сможет выстроить? Нынешний глава федерации Сергей Румас в одном из недавних интервью заявил, что в 2019 году, скорее всего, покинет этот пост.

– Мне кажется, что достойных кандидатов хватает. Я, например, предложил бы Александру Глебу задуматься над таким вот продолжением карьеры. У него есть имя, авторитет не только в белорусском, но и в европейском футболе. Или, к примеру, Юрий Пунтус. Он знает наш футбол до последнего волоска, видел его внутри и снаружи. Уверен, Юрий Иосифович справился бы.