закрыть
20 сентября 2017, среда, 10:07
PDA-версия Прислать новость архив новостей
be ru en

Валерий Мельников: Предложил бы Глебу или Пунтусу возглавить наш футбол

2
  • 20.09.2017, 9:13
Валерий Мельников

Известный спортсмен предложил реорганизовать систему развития футбола в Беларуси.

Известный в прошлом футболист Валерий Мельников поделился с tribuna.com мнением о том, как должны быть выстроена система развития футбола, а также предложил на должность главы АБФФ Александра Глеба или Юрия Пунтуса.

– У моего внука, он в школе ФК «Минск» занимается, медалей уже больше, чем у меня. Едва ли не с семилетнего возраста его команда, составленная из таких же малышей, ездит по соревнованиям. Выступают. И вроде бы все правильно, но я вот подумал: все ли? И верно ли мы тренируем наших детей?

– Что вы предлагаете?

– Скорректировать систему подготовки. Мальчишек лет 6-7 нужно брать безо всякого отбора – всех желающих. И не выстраивать из них профессиональные команды. Нужно заниматься исключительно игрой и общефизическим развитием. Никакие турниры в этом возрасте не нужны. Пользы от них нет. Один вред и травмы. Детишки в этом возрасте должны отрабатывать технику обращения с мячом, заниматься гимнастикой, акробатикой, плаванием. И просто возиться с мячиком, получать от общения с ним удовольствие. На этом этапе их нужно познакомить с футболом. Влюбить в него. Но сделать это в легкой, игровой форме. Вести с ними разговоры об истории футбола, о его наиболее заметных персонажах. Фильмы им показать о Пеле, о Роналдиньо, о Марадоне. О «Динамо–1982» – «В атаке вся команда». Проводить встречи со знаменитыми ветеранами футбола – Александра Глеба на открытую тренировку позвать, Юрия Пудышева, Эдуарда Малофеева. Не нужно из детей делать взрослых и запихивать в них тактические схемы, не нужно убивать их психику криками и понуканиями.

Турниры – это стресс, там нет места творчеству, там главенствует результат. А на данном этапе он не важен и не нужен. Со временем, лет в 11-12, потихонечку можно отсортировывать наиболее талантливых мальчишек в более сильные группы. Но это должно стать системой по всей стране.

– И кто, на ваш взгляд, ее сможет выстроить? Нынешний глава федерации Сергей Румас в одном из недавних интервью заявил, что в 2019 году, скорее всего, покинет этот пост.

– Мне кажется, что достойных кандидатов хватает. Я, например, предложил бы Александру Глебу задуматься над таким вот продолжением карьеры. У него есть имя, авторитет не только в белорусском, но и в европейском футболе. Или, к примеру, Юрий Пунтус. Он знает наш футбол до последнего волоска, видел его внутри и снаружи. Уверен, Юрий Иосифович справился бы.


Мнение

Бойтесь чиновников, дары принимающих
Бойтесь чиновников, дары принимающих Владимир Шанцев
Защищать Лукашенко будет некому
Защищать Лукашенко будет некому Ирина Халип
Власти уже проиграли
Власти уже проиграли Cветлана Калинкина
Колумб был Трамп
Колумб был Трамп Аркадий Бабченко


Интервью

Юрий Хащеватский: Пора навести в своем доме порядок
Юрий Хащеватский: Пора навести в своем доме порядок
Евгений Афнагель: Эпоха свободы приближается
Евгений Афнагель: Эпоха свободы приближается
Дмитрий Бондаренко: Братья-россияне, не загоняйте Беларусь в НАТО!
Дмитрий Бондаренко: Братья-россияне, не загоняйте Беларусь в НАТО!
Николай Статкевич: Пусть забирают свои танки-шманки и убираются
Николай Статкевич: Пусть забирают свои танки-шманки и убираются