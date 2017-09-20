«Если и будешь плакать, то только от радости» 20.09.2017, 10:38

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Фото: tut.by

Минское «Динамо» нашло мальчика, который опечалился от их игры.

Вадим Кнырко из «Трибуны» побывал на «светлой» тренировке «зубров».

«Зубры» сейчас веселые. Много улыбаются, много шутят – даже Дуайер, кажется, стал какой-то более раскованный. Успешная домашняя серия подарила положительные эмоции – три победы при одном поражении. А на верхушке феноменальный камбэк в игре с «Магниткой» – всласть!

– Красивая победа. Думаю, болельщикам понравилось, – вспоминал, в том числе, свой суперматч всегда серьезный Александр Китаров. – Самый эмоциональный матч наш в этом сезоне – это однозначно. Тяжело мы стартовали в этом году – совсем не того ждали. Хорошо, что удалось переломить себя и начать побеждать. Самые свежие эмоции – самые яркие.

- Не сказать, что у вас эмоций было много. Спокойно разговаривали в микст-зоне, в раздевалке.

– Все было запротоколировано – цифры на табло. В эйфорию впадать смысла не было – не та стадия сезона. Рановато еще радоваться. Тем более, у нас программа была дальше расписана – сразу после игры у нас ведь еще тренажерка была, велосипеды. Не было времени порадоваться.

Судя по всему, никаких революционных изменений в составе «зубров» не планируется – сочетания на тренировке были более-менее похожи на те, что играли в воскресенье с «Металлургом». Но есть и положительные новости: в конце тренировки вышел на лед Владимир Денисов, который вот уже почти месяц находится вне игры из-за травмы. Защитник начал кататься – это уже хорошо. Хотя восстановление продолжается – и пока неизвестно, когда мы увидим капитана в игре.

Есть ощущение, что тройка, которая убила вице-чемпионов КХЛ на выходных, тоже сохранится в своем первоначальном виде. Во всяком случае, вторничное занятие Павлович, Китаров и Волков отработали вместе. Отработали весьма забойно. Несколько раз сообразили шайбы на троих, а «Легенда» забросил буллит в конце занятия и вообще творил чудеса (на видео внизу). Китаров в этом сезоне очень удивляет – по-хорошему, разумеется. Такое чувство, что у Александра не два, а четыре сердца – форвард старается успевать везде и, чисто визуально, стал быстрее себя прошлогоднего.

– Спасибо за комплимент. Надеюсь, что в нем есть доля правды :). Будем работать дальше, чтобы становиться быстрее и лучше, – прокомментировал наблюдение хоккеист.

***

Но главным хэдлайнером тренировки стал вовсе не хоккеист или тренер, а человек за бортиком. Минское «Динамо» разыскало-таки мальчика Пашу, который не сдержал эмоций в воскресенье и расплакался после третьей шайбы «Магнитки». Слезы парня увидели в прямом эфире по телевизору и на видеокубе на арене. На следующий день клуб бросил клич в соцсетях и в СМИ по поиску мальчугана – нашли его быстро.