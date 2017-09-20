В Москве задержали лидера «Христианского государства — Святой Руси» 13 20.09.2017, 11:40

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Александр Калинин

Александр Калинин призывал сжигать кинотеатры с «Матильдой».

Сотрудники ФСБ и сотрудники департамента противодействия экстремизму МВД задержали лидера организации «Христианское государство — Святая Русь» Александра Калинина. Об этом рассказал источник РБК в ГУ МВД по Москве.

«Причиной для задержания стали публичные призывы Калинина к совершению противоправных действий, частности Калинин призывал совершать поджоги кинотеатров, где заявлен к просмотру фильм Алексея Учителя «Матильда», —рассказал собеседник РБК.

Проводятся оперативные следственные мероприятия, включая обыск в ходе которого уже изъяли компьютер Калиниина, а также электронные и аналоговые носители информации.

Источник агентства «Интерфакс» в правоохранительных органах сообщил, что несколько человек, в том числе лидер «Христианского государства», были доставлены в полицию в рамках расследования уголовного дела о поджоге автомобилей, припаркованных возле офиса адвоката Алексея Учителя Константина Добрынина. Собеседник агентства уточнил, что один человек был задержан в Москве, а еще двое — в Липецкой области.

Кроме того, в рамках дела опрашивается Калинин. «Его процессуальный статус пока не определен», — заявил собеседник «Интерфакса».

Позже МВД России подтвердило агентству ТАСС факт задержания троих подозреваемых в поджоге машин у бюро адвоката Добрынина.

Ранее Калинин дал интервью изданию Meduza, к котором заявил, что к нему обращаются россияне, выступающие против фильма режисера Алексея Учителя «Матильда». По его словам, эти люди «могут пойти на самые крайние меры»: они готовы жечь все, что «способствует этому богохульству». «И будут говорить не про убийства — а про лишение жизни за веру», — подчеркнул Калинин.

Кроме того, Калинин предупреждал, что «ситуация может обостриться», потому что недовольные «безумьем богохульным» могут «вооружиться примерами святых», в том числе примерами святых-воинов. «Кто-то вооружается молитвенными примерами Серафима Саровского, другие — примером воинов. Они думают, что могут Учителя посадить на кол», — сказал глава «Христианского государства».

Адвокат Алексея Учителя Константин Добрынин рассказал РБК, что после этого интервью направил гдаве ФСБ Александру Бортникову письмо, в котором указал, что в опубликованном тексте содержатся высказывания, которые оправлывают применение насилия и уничтожение имущества для достижения цели, «которую данное лицо и члены его преступного сообщества считают единственно верной — запрета художественного фильма «Матильда», — говорится в письме Добрынина.

После публикации интервью Калинин в разговоре с РБК заявил, что Meduza «переврала» его слова.

Позднее издание опубликовало аудиозапись разговора с Калининым.

«Если ФСБ запросит [запись] интервью, они поймут, что «Медуза» все наврала. Я приводил пример, что при Иване Грозном таким людям 300 лет назад поломали бы ноги и, может быть, на кол посадили. А они сделали интервью, что я бы его на кол посадил», — сказал Калинин.