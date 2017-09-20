Николай Дедок: Для меня важна не только юридическая, но и моральная победа 2 20.09.2017, 15:31

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Николай Дедок

На днях активист «получил очень неожиданный документ».

Следственный комитет Первомайского района Минска отказал в возбуждении уголовного дела по факту избиения 25 марта Николая Дедка сотрудниками ОМОНа, однако прокуратура этот отказ отменила.

Напомним, экс-политзаключенный Николай Дедок был задержан и избит во время Дня Воли, его забрали по скорой из участка. По результатам медицинского заключения, он получил закрытую черепно-мозговую травму и четыре дня провел в больнице. Из больницы его увезли в суд Партизанского района, где и приговорили к 10 суткам ареста.

После этого Николай Дедок направил в СК жалобу на действия сотрудников силовых структур с требованием возбудить против них уголовное дело, но Следственный комитет отказал ему в этом.

Однако не так давно Николай Дедок «получил очень неожиданный документ».

«Как вы знаете, Следственный комитет мне отказал в возбуждении уголовного дела на ОМОНовцев. А прокуратура, как оказалось, этот отказ отменила, - написал он на своей странице в «Фейсбуке». - Таким образом, проверка продолжается».

- Мне кажется, отмена отказа - это, скорее всего, какой-то шаблонный жест, который ни к чему не обязывает, но позволяет структуре «сохранить лицо», - рассказал Николай сайту palitviazni.info. - Значимость этого жеста небольшая - я даже не уверен, что прокуратура получила на это приказ сверху. Насколько помню, подобные случаи уже были, но они не привели ни к чему. Поэтому, безусловно, это формальность.

- Не верите в объективность повторного рассмотрения дела?

- Не верю, потому что для государства принципиально продемонстрировать безнаказанность своих служителей - чтобы все продолжали бояться. А также она не может создать прецедент, ведь если удовлетворить одну жалобу и привлечь к ответственности ОМОНовцев, то такие жалобы посыплются, как из ведра. Но, несмотря ни на что, я буду обжаловать это решение до конца. Обращусь даже в Комитет по правам человека ООН, если потребуется. Ведь для меня важна не только юридическая, но и моральная победа. Кроме того, режим не вечен. Придет время - все ответят.