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«Не хватало Коли Лукашенко, который, теперь уже, наверное, в чине генерал-лейтенанта»

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  • 20.09.2017, 17:08
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Журналисты высмеяли привычки белорусского диктатора.

Отвоевали. 20 сентября Александр Лукашенко официально объявил о завершении белорусско-российских военных учений «Запад-2017», пишет «Салiдарнасць».

Эти маневры запомнятся не только страстями по выдуманной военными Вейшнории, повышенным вниманием к себе со стороны соседних стран и Запада и инцидентами на российских полигонах с участием боевой авиации.

«Запад-2017» останется в памяти еще и потому, что главнокомандующие двух союзных войск так и не смогли встретиться на маневрах лично. В предыдущие годы, пусть и с хмурыми лицами, правители двух стран все же предпочитали совместный выезд на полигоны.

Возможные причины, по которым Александр Лукашенко и Владимир Путин предпочли следить за военными учениями каждый на своем полигоне, прокомментировали как независимые эксперты, так и первые лица.

Российская сторона ответила на волнующий многих вопрос своеобразно. В репортаже «Коммерсанта» с полигона «Лужский», проинспектированного Путиным, журналист из путинского пула Андрей Колесников вспомнил о Лукашенко. Приведем этот многоговорящий фрагмент полностью:

«Я между тем успел поинтересоваться у знающих людей, а что же так и не приехал на российско-белорусские совместные стратегические учения (ССУ) Александр Лукашенко? Не хватало не то что даже его самого, а сына Коли, который, теперь уже, наверное, в чине генерал-лейтенанта, обожает, как и раньше, когда все в дыму… И он ведь мог сейчас сидеть рядом с Владимиром Путиным с таким же длинным биноклем или даже нет, гораздо длиннее, и ходить, добивать, добивать, как он это умеет…

Но ни Александра, ни Николая не было. «Не совпали графики…» — услышал я. Да как же не совпали? Разве у Лукашенко есть такой график, который может противоречить графику Владимира Путина? Если только надо что-то этим сказать… Или хотя бы намекнуть… И значит, что-то было. Но Коли не хватало, Коли…»

И это еще не все. Есть в репортаже еще один укол в сторону союзника. Описывая обеденный стол Путина, Колесников добавляет такую деталь: «Сало было преимущественно белорусским, но отчасти и российским — все-таки и учения ведь совместные».

Ответ с белорусской стороны не заставил себя ждать.

— А если снаряд в одно место — что, двоих сразу не станет? Мы договорились, что президент России проконтролирует и будет наблюдать за учениями на севере, а я уже здесь, — заявил 20 сентября под Борисовом Александр Лукашенко.


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