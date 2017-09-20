Украинский генерал: Мы не доверяем словам Лукашенко о выводе войск РФ после «Запада-2017» 5 20.09.2017, 22:10

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Украина не должна терять бдительности.

Существует вероятность, что часть российских военнослужащих, принимающих участие в военных учениях "Запад-2017", после их завершения останется на территории Беларуси.

Об этом gordonua.com сказал генерал-лейтенант запаса, экс-заместитель главного инспектора Минобороны, глава наблюдательного совета Ассоциации производителей вооружения и военной техники Украины Дмитрий Уманец, комментируя заявление Лукашенко о том, что по завершении учений российские военнослужащие «вернутся в места постоянной дислокации».

"В прошлом году тоже были военные учения. Правда, несколько другого формата. И часть привлеченных войск РФ в результате осталась на базах в Беларуси. Это порядка восьми тысяч человек. То есть нельзя исключать, что такое может повториться и в этом году. Мы не можем на 100% доверять словам Лукашенко о выводе войск РФ из Беларуси после учений "Запад-2017", – отметил Уманец.

По его мнению, Лукашенко скорее предпочтет соблюсти договоренности с президентом РФ Владимиром Путиным, чем с украинским лидером Петром Порошенко.

"Если у Лукашенко есть какие-то договоренности с Порошенко и Путиным, то в определенной ситуации он, скорее всего, примет сторону последнего. То есть при любом раскладе он будет слушать, что ему скажет Путин. Нас уже не один раз наказывали за потерю бдительности. Поэтому Киев, разумеется, должен вести себя аккуратно, дипломатично, но бдительность при этом не терять", – подчеркнул Уманец.