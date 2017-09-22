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«Цены поражают своей беспочвенной наглостью»

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  • 22.09.2017, 8:10
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«Обрезание нулей» на купюрах все-таки не прошло даром.

Поэт и журналист Дмитрий Растаев поделился впечатлением о ценах на продовольствие и сравнил их с теми, которые были до деноминации:

«По рынкам сегодня ходить противно - цены отвращают даже не столько своими размерами, сколько беспочвенной наглостью. Когда это по осени килограмм паршивеньких белорусских яблок с орех величиной стоил 20 тысяч рублей? Да за тысячу, помню, отдавали - и то брать не хотелось! А пучок укропа за 5 тысяч мелкий, за 10 тысяч крупный - когда это такое было? В прошлом году и за 500 рублей встречались пучки, а за 3 тысячи можно было купить целый «куст». И вот на что это безобразие списать? На деноминацию? На неурожай? На отсутствие совести у торгашей? Развожу в недоумении руками».

Напомним, что накануне деноминации Лукашенко пообещал «оторвать головы» своим чиновникам, если после «обрезания нулей» на купюрах цены в Беларуси пойдут в рост.


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