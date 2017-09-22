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Американцы виздеваются

  • Виталий Портников, graniru.org
  • 22.09.2017, 12:54
  • 1,614
Виталий Портников

Логика и кремлевская власть – вещи несовместимые.

Американское посольство в Украине предложило гражданам Российской Федерации, которые не успевают получить визу в США в Москве, обращаться за разрешением на въезд в генеральное консульство в Киеве. Для этого заявителю необходимо прибыть в украинскую столицу, обзавестись любым адресом пребывания (подойдет даже отель), оплатить визовый сбор в украинском банке и получить документ в том же консульстве. Весьма несложная процедура - уж куда проще съездить за визой из Москвы в Киев, чем слетать из Владивостока в Москву. Даже после прекращения прямого авиационного сообщения между Россией и Украиной поезд между двумя столицами идет ту же ночь. Проблем нет, так почему же многие в Москве и Киеве называют обращение американских дипломатов издевательством?

Потому что это издевательство и есть.

Только не американское. Посольство США просто выполняет протокольные обязанности - не более того. Генеральное консульство в Киеве - ближайшее к Москве. Издеваются не американцы, издевается Кремль. Вся эта история - замечательная иллюстрация того, что российская власть сотворила со своими гражданами и с собственной страной. Еще несколько лет назад трудно было представить себе, что получение американской визы для россиянина станет такой проблемой, что за разрешением на въезд придется ехать в другую страну. Еще несколько лет назад никто в России бы не поверил бы, что поездка в Киев - город, куда москвичи и петербуржцы ездили на выходные, - будет восприниматься как серьезное политическое испытание. И что не только в Америку россиянина теперь могут не впустить, но и в Украину. А что для того чтобы попасть в Америку, нужно будет сперва поехать в Украину, что не так уж просто из-за отсутствия прямого авиасообщения, - ну это уж и вовсе выглядело анекдотом. А теперь это больше не анекдот. У Путина получилось.

Давайте просто восстановим хронологию событий. Президент Барак Обама высылает из США группу диверсантов с диппаспортами, которые участвовали в спецоперации с вмешательством в американские выборы. Путин не реагирует. Он уверен, что все "порешает" с новым американским президентом Дональдом Трампом, публично одобрившим нежелание России отвечать на санкции Обамы. Со временем уверенность Путина улетучивается - но зато усиливается обида на Трампа, не оправдавшего кремлевских надежд. И тогда принимается решение сократить состав американского диппредставительства в Москве. То, что первой жертвой этого сокращения станет консульская служба, в Кремле мало кого интересует. Более того - там мало кто это понимает. Для таких, как Путин, посольство - это прежде всего разведывательный и диверсионный центр, и они по-своему правы: любое российское посольство - это действительно разведывательный и диверсионный центр, дипломатия и диверсия в российском политическом сознании слиты воедино. Но вот только американцы еще и выдают визы тысячам россиян - и теперь сроки выдачи этих виз серьезно смещены.

И тогда американцы напоминают, что есть еще и посольство в Киеве: welcome! Ничего необычного в этом нет. Тем же украинцам британские визы ставят в Варшаве, а не в Киеве. Но Киев для москвича отнюдь не то же самое, что Варшава для киевлянина. Потому что Кремль не только вмешивался в американские выборы. Он еще в само существование Украины вмешался. Россиянину придется приехать в город, где на стенах домов мемориальные доски погибшим в войне с его страной. И война эта отнюдь не закончена. Понятно, что в этой ситуации Украину посещают те, кто понимает ответственность России за эту войну. И ездят они отнюдь не за американскими визами. Но не американцы же в этом виноваты!

Кремль лишил американцев возможности работать с российскими заявителями. И американцы всего лишь предлагают этим заявителям логистически удобный вариант. И демонстрируют - сами того не желая, - насколько российская власть враждебна любой логистике и любой логике.

Виталий Портников, graniru.org


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