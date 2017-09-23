Разгадана тайна острова Пасхи 8 23.09.2017, 12:22

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Впервые европейцы попали на остров Пасхи в 1722 году и были поражены десятками огромных истуканов.

Тайну того, кто мог их изготовить, ученые открыли лишь сейчас. Когда европейцы попали на остров, население Пасхи составляло, по разным оценкам от 1,5 до 3 тысяч туземцев. Такому количеству жителей было не под силу создать такое количество многотонных истуканов, для изготовления которых применялся монолитный базальтовый туф, пишет «Телеграф».

С подобной работой горстка местных жителей справиться явно не могла. А гигантские статуи нужно было ещё перетащить к месту их установки. Так возникла теория того, что это, как и египетские пирамиды, дело рук инопланетян. Но у этой версии были и противники.

Ученые США, работающие в Калифорнийском университете, в результате проведенных исследований установили, во время расцвета Пасхи, там проживало значительно больше людей, и эта работа была им под силу. Для выращивания батата, употребляемого в пищу, пригодна лишь пятая часть острова.

Когда ученые проанализировали состояние почвы и климата, то установили, с гектара можно было собрать до 5 тонн этого продукта. При максимальном урожае его могло хватить для пропитания 20 тысячам жителей. Ученые остановились на числе 17500.

Такого количества туземцев вполне могло хватить для работы над идолами Пасхи. Затем их численность сократилась ввиду междоусобиц и истощения почвы.