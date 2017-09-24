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Стратегические бомбардировщики США «прощупали» оборону Ким Чен Ына

  • 24.09.2017, 8:05
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Авиационная группа с базы Гуам совершила полет у границ КНДР.

Стратегические бомбардировщики США под прикрытием истребителей четвертого поколения в ответ на "безрассудное поведение" Пхеньяна пролетели в районе демилитаризованной зоны между КНДР и Южной Кореей.

Сверхзвуковые стратегические бомбардировщики B-1B с американской авиабазы Андерсен на Гуаме в сопровождении истребителей четвертого поколения F-15C Eagle с Окинавы совершили полет в международном пространстве над морем к востоку от побережья Северной Кореи. Об этом в субботу, 23 сентября, сообщила представитель Пентагона Дана Уайт, передает dw.com.

По ее словам, "это самое дальнее расстояние на севере демилитаризованной зоны" между КНДР и Южной Кореей, на которое американские истребители и бомбардировщики "залетали в 21 веке". В Минобороны США подчеркивают, что данный шаг стал ответом на "безрассудное поведение" Пхеньяна.

"Эта миссия является демонстрацией решимости США и посылает четкий сигнал", что у президента Дональда Трампа есть военные варианты действий для "борьбы с любой угрозой" со стороны Северной Кореи и "защиты Соединенных Штатов и их союзников", отмечают в Пентагоне.

"Ракетный удар по США неизбежен"

Как заявил на сессии ГА ООН 23 сентября министр иностранных дел КНДР Ли Ён Хо, после угроз Дональда Трампа в адрес Пхеньяна ракетный удар по США "стал неизбежным". Министр заверил, что его страна предпримет "беспощадные, превентивные меры", если Вашингтон попытается "обезглавить" руководство или вооруженные силы КНДР.

Провокации со стороны Пхеньяна в последнее время следуют одна за другой. Северная Корея не прекращает запускать ракеты разной дальности, а 3 сентября КНДР объявила об успешном испытании водородной бомбы. Президент США Дональд Трамп в связи с этим не исключил военного ответа на действия Пхеньяна.


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