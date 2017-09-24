В Беларуси отметили День единства балтов 1 24.09.2017, 10:23

1,142

Фото: svaboda.org

Праздник отмечали более чем в 20 местах.

Традиционно во время празднования Дня единства балтов зажигают костры. В этом году такой праздник отметили в более чем 20 местах. Одно из костров возле древнего городища под Минском посетил фотограф «Радыё Свабода».

Для кого-то это станет совсем откровением, но костры зажигали также и на востоке - около Твери, под Москвой, на Смоленщине и под Воронежем. А также в украинском Житомире и в польском Белостоке. Вот таким когда-то был ареал, где говорили на балтских языках.

Дзень адзінства балтаў ‘2017

Источник: svajksta.by

День единства балтов признан государственным праздником в Литве и Латвии. Его исторический повод - битва при Сауле, когда совместные силы балтских племен разбили войско Ордена меченосцев в 1236 году.

Фото: svaboda.org

Праздник отмечается в день осеннего равноденствия. В народной традиции это время подведения итогов и подсчета того, что сделано за активный летний период. С этим связана и традиция зажигания костра.

Фото: svaboda.org

Фото: svaboda.org

Фото: svaboda.org

Фото: svaboda.org

Фото: svaboda.org

Фото: svaboda.org

Фото: svaboda.org

Фото: svaboda.org

Фото: svaboda.org