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У луканомики «села батарейка»

  • 24.09.2017, 15:13
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Потенциал для «восстановления» закончился.

Власти заявили о том, что Беларусь якобы «выходит из рецессии», но экономический «рост» даже по официальным данным остается на уровне погрешности — 1,1%.

Для сравнения, в период с 2004 по 2008 год темпы роста составляли в среднем 9,9% в год, снизившись до -0,5% в период между 2012 и 2016 годами. Такой рост в прошлом был обусловлен главным образом прямой или косвенной государственной поддержкой. Растущие внешние дисбалансы финансировались за счет внешних заимствований, что привело к накоплению задолженности и росту затрат на ее обслуживание: в прошлом году правительство Беларуси потратило на это около 7% ВВП. Об этом говорится в 7-ом докладе по итогам Belarus Reality Check, опубликованном Ostro.by.

Как говорится в докладе, ключевыми факторами текущего восстановления является экспорт, не связанный с энергетикой, увеличившийся на 10-20% в реальном выражении из-за обесценивания белорусского рубля, восстановления экономики России и постепенного восстановления внутреннего потребления и инвестиций. Экспорт калийных удобрений растет, а экспорт нефтеперерабатывающих заводов также должен восстановиться благодаря разрешению недавнего энергетического конфликта между Беларусью и Россией.

Однако потенциал текущего восстановления ограничен, поскольку экономическая модель Беларуси, работавшая за счет российских энергетических субсидий и накопления задолженности, исчерпала свои возможности. Правительство, мягко говоря, очень осторожно относится к реформированию нынешней экономической модели. Минск вышел из переговоров с МВФ, объявив о дальнейшей «модернизации» своих ключевых предприятий и стремлении «превратить Беларусь в ИТ-страну».

В докладе подчеркивается, что поскольку внутренние сбережения исторически были меньше инвестиций, внешнее финансирование имеет для страны ключевое значение. Объем ПИИ составлял 1,3-1,5 млрд. долл. США в год (главным образом в форме реинвестированных доходов) без существенных изменений в последние годы, тогда как для экономического развития требуется по крайней мере в три раза больше.

«МВФ может легко достичь общей позиции в отношении экономических реформ с правительством, но достичь окончательного соглашения с Лукашенко трудно. Основными требованиями МВФ являются реструктуризация государственных предприятий и увеличение стоимости коммунальных услуг. Требование Евразийского банка развития реформировать государственный сектор, включая приватизацию, в Беларуси последовательно не реализуется», - говорится в докладе.


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