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Минские студенты рассказали о том, как питаться на стипендию

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  • 25.09.2017, 11:52
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Учащиеся минских вузов знают рецепты трех блюд из пельменей.

Студенческая жизнь – это максимум свободы и веселья, но минимум финансов, а значит, и множество лайфхаков об экономии. Студенты минских ВУЗов рассказали нам, как питаться выгодно и не тратить на еду слишком много, пишет citydog.by.

ЖЕНЯ
юридический факультет БГУ, стипендия – 65 рублей

– Думаю, что студенты со своей вечной нехваткой денег выживают только из-за того, что подходят к вопросам питания максимально нестандартно. Будем откровенны, поесть вкусно можно лишь в нескольких случаях: в первые дни после начисления стипухи, благодаря какой-то денежной помощи от родителей или после того, когда съездил домой и привез еду – в остальное время приходится вертеться. Кстати, отказываться от маминых закаток и картошки не стоит никогда – лишним точно не будет. А рассол еще и с похмелья хорошо.

В период, когда деньги еще есть, нужно идти в магазин и максимально закупаться базовыми продуктами, потому что потом, как правило, большая часть финансов уходит на тусовки, и остаток месяца приходится просто дотягивать на последнем. Базовые продукты – это макароны, гречка и рис, три кита, на которых держится вся студенческая еда. Комбинируешь это с мясом и колбасами на скидке, и выходит отлично.

Важно ловить все акции: самый щедрый на них, да и в принципе, самый дешевый магазин – «Евроопт», это проверено. Заходишь в него и сгребаешь все по «красной цене». Обычно там товары с истекающим сроком годности, но, поскольку у студентов еда и так долго не лежит – это не проблема.

Главный лайфхак – есть то, что калорийно и чем быстро наедаешься. Дома все обязательно с хлебом: мучное – реальная тема, если все совсем плохо – можно просто есть бутерброды с майонезом.

Еще отличная тема – McDonalds и KFC. Да, вредно, но зато наедаешься до отвала за совсем небольшие деньги. Из общепитов, конечно, нельзя забывать и про столовки. У нас в БГУ они довольно дорогие, поэтому совет: ходите в столовые других ВУЗов, особенно в БНТУ. Там можно неплохо поесть всего за полтора рубля – идеальное для студента место.

ВАНЯ
БГТУ, стипендия – 74 рубля

– Если честно, выжить на стипендию с нашими запросами нереально: даже с подработками и помощью родителей по итогу все равно хватает только на минимум.

Стандартный рацион: крупы, яйца, молоко, сало и домашние огурцы. В моем распоряжении есть тостерница, поэтому часто покупаем много хлеба и делаем бич-бутеры с майонезом и сосиской. Кстати, сосиски берем не дороже 3,50 рурб. за килограмм – это правило. А грудку лучше брать в «Рублевском», она там сейчас за 4,50 руб. Еще один из самых доступных вариантов – это пельмени. Их можно и варить, и жарить: считайте, уже 2 вида блюд. А учитывая то, что вареные можно есть с юшкой и без юшки – целых три.

Приходится пристально следить за акциями в магазинах и покупать все на скидках: получается реальная экономия. А еще крутая штука – сайты со скидками. Там можно выцепить выгодные купоны на пиццу, суши и немного пошиковать.

В кафешках особо не поешь: даже в нашей столовой один обед обойдется примерно в 4 руб. То есть, если обедать каждый день – 120 руб. в месяц, а это уже куда больше моей стипухи. Поэтому пик нашей расточительности заключается в покупке шавухи: ездим за ней с друзьями пару раз на неделе, наедаемся до отвала. А еще, если есть возможность, ходим на разные бесплатные мероприятия, где можно поесть. В общем, вертимся, как можем.

САША
БНТУ, стипендия – 86 рублей

– Денег на еду я не трачу практически совсем: моя тактика – привозить из дома заморозки и готовить себе полноценную еду. По итогу приходится докупать немного: сметану, яйца, что-нибудь к чаю и других продуктов по мелочи.

В общаге в дополнение к маминым заготовкам готовлю в основном картошку и крупы. В универе всегда ем в столовой. Если кто-то еще не в курсе, обедать в БНТУшной столовке – самый бюджетный вариант для студента, вот честно.

На работе я иду в супермаркет рядом и всегда покупаю стандартный набор: банан, йогурт и шоколадный круассан – итого всего 2 рубля. Либо беру ссобойки, но это, скорее, исключение, чем правило.

Часто обращаю внимания на билборды и рекламу: студентам во многих заведениях делают скидки на пиццу, суши, напитки и прочее. А еще потрясающий способ сэкономить на еде, если ты девушка, – завести парня, который будет водить тебя по кафе и кормить. Это точно работает.

ВИКА
институт журналистики БГУ, стипендия – 89 рублей

– В экстремальных условиях на одну стипуху выжить тяжело, но попытаться можно. В этом помогает неоценимая помощь в лице картошки, морковки и лука, которая поступает от родителей из дома. Плюс к этому оттуда можно взять парочку закаток, вместо того чтобы покупать их в магазине, да ещё и по непривлекательной цене.

Питаться в кафешках каждый день – слишком для простого студента, и совсем не вариант. Впрочем, как и «дошираки». А вот замороженные полуфабрикаты и время экономят, и по карману не бьют. По итогу, неплохой рацион можно сформировать из макаронов, круп типа риса или гречки и курицы. Это, конечно, не деликатесы, но вполне себе питательные продукты. К тому же и хранятся хорошо, и хватает надолго.

Закупаюсь я в супермаркетах, там выбор продуктов большой, к тому же бывают разные скидки, акции, «красные цены». Хотя, вообще-то, за распродажами я не особо слежу: если нужны продукты, то закупаюсь один раз и по-крупному. В моем холодильнике почти всегда можно застать сыр, яйца, сосиски и молоко. В магазинах эти продукты стоят не так уж и дорого, к тому же из них уже можно приготовить как минимум блюд пять.

Неплохо кормят в студенческой столовой: это вам не ресторан, но и голодным не останешься. Цены там сносные, как раз для стипендии. Насчет фастфудов бытует мнение, что это дёшево и сердито, но нет. Пару раз со стипендией в кармане забежишь в «мак» – и денег как и не бывало.

А вообще, редко бывает такое, что еды вообще нет. Даже не помню, когда такое в последний раз было: всегда можно достать что-то из запасов.


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