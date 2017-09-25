В Минске показали фильм «Форрест Гамп» по-белорусски 25.09.2017, 15:10

Белорусский язык превращается из тренда в полноправную часть нашей повседневной жизни.

«Белорусские уикенды» вернулись в Минск после тура по регионам страны. На этот раз в рамках проекта при поддержке velcom и «Атлант Телеком» был презентован культовый фильм «Форрест Гамп». С 22 по 24 сентября в кинотеатре «Москва» состоялось три показа, каждый из которых собрал полный зал, об этом сайту Charter97.org сообщили организаторы проекта.

За эти дни киноленту посмотрели около 2000 человек. Любимый многими «Форрест Гамп» стал пятой картиной проекта в белорусской озвучке. Ранее уже состоялись показы мультфильмов «Тайна Келлз» и «Маленький Принц», а также фильмов «Книга Илая» и «Пока не сыграл в ящик».

По сложившейся традиции, организаторы выбирали фильм для перевода и показа, стремясь к тому, чтобы картина не просто была интересна аудитории и имела зрительский успех, но и несла в себе значимый с точки зрения общечеловеческих ценностей посыл. История Форреста Гампа — пример того, что даже самый неподходящий на роль героя человек может не только заслужить свой собственный хэппи энд, но и изменить к лучшему жизнь многих других.

«В последнее время белорусский язык превращается из тренда в полноправную часть нашей повседневной жизни. То, что он начинает звучать с больших экранов — историческое событие. Ведь культура занимает особое место в жизни каждой нации: она не только развлекает или обучает, но и объединят общество вокруг тех или иных значимых идей и ценностей. Большая честь для компании velcom не просто быть свидетелями происходящих изменений, но и активно участвовать в них», – отметил Вячеслав Смирнов, начальник отдела корпоративных коммуникаций velcom.

История Форреста Гампа отчасти перекликается с одним из ярких социальных проектов компании velcom – инициативой velcombegom. Бег – именно то, что помогало герою Тома Хэнкса преодолевать сложные обстоятельства, а порой и в буквальном смысле спасало жизнь ему и окружающим. А компания velcom своим проектом объединила белорусов ради помощи маленьким пациентам Республиканской детской больницы медицинской реабилитации. Совместными усилиями цель в 100 000 километров была достигнута даже раньше намеченного срока. Эта цифра была конвертирована в белорусские рубли и направлена на счет учреждения.

Организаторы планируют продолжать совместную работу над проектом «Белорусские уикенды» и в дальнейшем: отзывы зрителей и распроданные билеты красноречиво свидетельствуют о том, что жители Беларуси рады смотреть мировое кино на родном языке.