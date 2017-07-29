«Маленький принц» по-белорусски собрал полный зал в Гродно 29.07.2017, 19:43

Фото: racyja.com

Гродно стал первым городом из областных в который приехал проект.

В гродненском кинотеатре «Красная звезда» в рамках «Белорусских уикэндов» с аншлагом прошел показ мультфильма «Маленький принц» на белорусском языке, передает «Радыё Рацыя».

Помимо просмотра анимации, каждый желающий имел возможность сфотографироваться в специальной фотозоне и приобрести книжку «Маленький Принц» в переводе Нины Матяш на родной язык. Про показ мультфильма в Гродно рассказывает организатор "Белорусских уикэндов" Андрей Ким:

К нам обратились из местного кино-видеопроката с таким предложением, инициатива исходила из Гродно. Ничего сложно слава Богу не было, никаких гор мы не преодолевали, ведь мультик уже есть, просто запланировали дату. Сейчас такой более мертвый сезон считается, но осенью было бы сложно, так как у нас в Минске начинаются показы, сложно было бы организовывать одновременно два показа. Гродно первый город из областных в который мы приехали с проектом, я думаю не последний, поэтому с этого мы и начнем.

Фото: racyja.com

Представитель компании Velcom Ирина Карелина считает этот проект уникальным:

- Когда к нам обратился Андрей Ким с предложением стать спонсорами, мы сразу поняли, что во-первых, этот проект очень органично продолжает ряд наших инициатив по поддержке белорусского языка, а во-вторых, это именно тот проект в который хочется вкладываться не только финансовыми средствами, но и как-то эмоционально, так как его концепт совпадает с нашим взглядом на социальную ответственность.

Организаторы "Маленького принца" по-белорусски решили продолжить показы в Гродно еще на неделю, а также передали сотни книг учебным заведениям Гродно.