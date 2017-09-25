С начала года белорусы получили по чекам Tax Free больше 2 миллионов евро 2 25.09.2017, 17:40

Белорусы чаще всего возвращают деньги по чекам Tax Free компании Global Blue.

В январе-августе этого года белорусы получили в Технобанке по чекам Tax Free по системе Global Blue 2 миллиона 96 тысяч евро, пишет tut.by.

При этом за последние три месяца — в июне-августе — по чекам Tax Free по системе Global Blue белорусы получили через Технобанк почти 745 тысяч евро (44,3 тысячи чеков). Средняя сумма по чеку составила 17 евро.

В Технобанке можно вернуть НДС по чекам Tax Free через несколько систем, но больше всего выплат приходится на Global Blue.

Белорусы также получают выплаты по чекам Tax Free через Технобанк по системам Premier (в июне-августе 2207 штук на 66 тысячи евро, средний чек — 30 евро), Innova (212 штук на 6520 евро, средний чек — 31 евро) и Litofolia (151чек на 2 718 евро, средний чек — 18 евро).

Технобанк начнет выплачивать деньги по чекам Tax Free в Гомеле и Могилеве.

Получить выплаты по чекам Tax Free через Технобанк можно в четырех столичных отделениях банка (по Кропоткина, 44; Мельникайте, 8; пр. Победителей, 65, ТЦ "Замок"; Притыцкого, 156, ТЦ "ГринСити"), а также в Могилеве (Минское шоссе, 31 ТЦ "ПаркСити") и Гомеле (ул.Советская, 60, универмаг «Гомель»).

Напомним, белорусы в прошлом году получили по чекам Tax Free через Технобанк 3 миллиона 71,9 тысячи евро, в 2015 году — 4 миллиона евро, 2014-м году — на 5 миллионов евро, а в 2013-м году — «чуть больше чем на 5 миллионов евро».