Алексей Кудрин: Новые санкции США против РФ более опасные, чем все предыдущие 2 25.09.2017, 21:23

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Алексей Кудрин

Бывший министр финансов РФ рассказал о последствиях новых санкций США против России.

Бывший министр финансов РФ Алексей Кудрин считает опасным для России новый санкционный закон, который принят Конгрессом США и подписан президентом США Дональдом Трампом. Об этом он заявил на лекции клуба "418", сообщает телеканал "Дождь".

"Теперь не только американские компании и банки не имеют права кооперации с нашими санкционными предприятиями. Новый американский закон определил, что любое предприятие и банк в мире – если они будут взаимодействовать с санкционным предприятием, могут подвергнуться санкциям США", – сказал Кудрин.

По его словам, многие европейские компании будут бояться взаимодействовать с российскими компаниями, "которые могут взаимодействовать с нашими же санкционными компаниями". "Тем самым возникает цепочка "инфицирования“ по действию этого закона", – подчеркнул экс-министр.

Он отметил, что многие мировые компании ограничат взаимодействие с российскими компаниями, и РФ почувствует это уже в ближайшее время.

"В течение нескольких месяцев, может быть, будет расширяться список тех компаний, которые американцы будут вносить в санкционный список", – спрогнозировал Кудрин.

В отношении России были введены экономические санкции Соединенными Штатами, Евросоюзом и некоторыми другими странами весной 2014 года после того, как Россия аннексировала украинский полуостров Крым и начала военную агрессию на востоке Украины.

2 августа Трамп подписал закон о новых санкциях в отношении РФ.

13 сентября спецдокладчик ООН Идрис Джазаири сообщил, что с 2014 года Россия потеряла из-за санкций $55 млрд.