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Белорусские предприятия работают на склад

  • 26.09.2017, 16:59

Складские запасы в промышленности выросли до 3,5 миллиардов рублей.

Складские запасы промышленности в Беларуси составили 3,525 млрд. рублей по состоянию на 1 августа. Они составляют 58,7% к среднемесячному объему производства, пишет belmarket.by.

За август уровень запасов снизился на 1,8 п.п. В прошлом году на 1 сентября запасы составляли 64,1% от среднемесячного объема производства.

Самые большие запасы отмечаются в производстве продовольствия, напитков и табачных изделий. Они составляют 663,5 млн. рублей, однако это меньше половины месячного объема производства, или 46,4%.

Самый высокий уровень запасов сохраняется в легпроме. Они уже превышают среднемесячные объемы производства в 2,9 раза. За август уровень запасов немного снизился. В стоимостном выражении они также велики – 524 млн. рублей.

Почти двухмесячный объем производства хранят на складах фармацевтические предприятия. Уровень запасов превышает объем выпуска в 1,9 раза. Всего же на складах продукции на 151 млн. рублей.

Выросли за август запасы и транспортном машиностроении. Они составляют 1,56 объемов месячного производства иди 320,2 млн. рублей. В прошлом году запасы в машиностроении превышали месячные объемы выпуска более, чем в два раза.


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