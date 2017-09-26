Максим Винярский: Лучший ответ властям — единение 1 26.09.2017, 17:16

Максим Винярский

Фото: «Радыё Свабода»

Марш рассерженных белорусов 2.0 объединит всех тех, кому не все равно.

Белорусский Национальный Конгресс объявил о проведении Марша рассерженных белорусов 2.0, который состоится 21 октября на Октябрьской площади Минска. Активист гражданской кампании «Европейская Беларусь» Максим Винярский на своей странице в «Фейсбуке» призвал белорусов объединиться и выйти на акцию протеста:

- Тем временем милиция также готовится к Маршу рассерженных белорусов 2.0.

«Утром 26 сентября в Минске прошли обыски в квартирах, где проживают активисты анархистского движения. Предполагается, что это связано с поисками ответственных за акцию анархистов в Ивацевичах, которая прошла два месяца назад», - такую версию высказывает бывший политзаключенный Николай Дедок.

«Власти поставили целью прижать всех анархистов, так как это одно из немногих движений, которое не покорился», - прокомментировал активист анархистского движения из Минска Вячеслав Косинеров.

Лучший ответ на репрессии - единение усилий всех тех кому не все равно. БАСТА! Жыве Беларусь!