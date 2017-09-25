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Беларусь ждут новые «тунеядские» бунты

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  • 25.09.2017, 13:41
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Фото: «Радыё Свабода»

Люди настроены на решительные протесты.

Белорусы с 1 января 2018 года выйдут на 100% уровень возмещения затрат по всем услугам ЖКХ. Об этом заявил министр жилищно-коммунального хозяйства Александр Терехов. В ситуации, когда средняя зарплата в стране составляет от $80 до $120, подобные «манипуляции с жировками» кажутся грабежом.

Как показала практика, весенние протесты «тунеядцев» ничему не научили властей. Декрет вернули, а власти продолжают шевелить «тунеядский муравейник». Чем закончится недальновидная политика властей, ждать ли нам новые «тунеядские бунты», которые будут подкреплены «новыми жировками» - сайт Сharter97.org спросил представителя Белорусского Национального Конгресса в Гродно Сергея Веремеенко.

- В Беларуси с 1 января 2018 года планируется перейти на 100% расчет за тарифы ЖКХ. В других странах это является нормальной практикой, но возможно ли это при зарплатах белорусов?

- Перейти на эту практику возможно, но, к сожалению, не при этой власти. 100% это сколько в денежном эквиваленте? Нам никто об этом так и не сказал. И теперь переходить на эту практику не имеет никакого смысла. При нашей системе ЖКХ, при наших коммунальщиках, когда у нас все трубы гнилые. Как только начинается отопительный сезон - все течет. Говорят, что все идет на ветер, но не на ветер, люди за это все платят, им приходят «жировки». И что значат эти 100%? Это мифическая цифра, к которой мы идем, как когда-то шли к коммунизму.

- До сих пор остро стоит вопрос с так называемыми «тунеядцами». Власти попытались дать задний ход с этим декретом, но затем Лукашенко сказал «дать всем лопату в зубы и работать». Как вы думаете, повышение «коммуналки», декрет о «тунеядцах», все это может привести к новым протестам в Беларуси?

- Я думаю, что Лукашенко сам «взял лопату в зубы» и копает себе яму, особенно декретом №3. Он что, сам не понимает, что все это ему выходит боком? Декрет абсолютно глупый и бессмысленный, непопулярный. Бестолковщина какая-то. Лукашенко копает яму не только себе, но и всему своему режиму.

Те несколько смертельных случаев, когда люди не находили никакого другого выхода, как покончить жизнь самоубийством – это та граница, которую Лукашенко перешел и люди не видят другого выхода из ситуации, как протестовать. У Лукашенко нет другого выхода, ведь он привык жить богато, привык ездить на дорогих автомобилях, строить себе дворцы, он не может в один момент от всего этого отказаться. А кто-то должен все это оплачивать.

Лукашенко не понимает, или не хочет понимать, что это конец. Я ему даже благодарен за этот декрет, ведь он так сплотил людей. Молодчина! У людей появилась мотивация вспомнить, что они являются настоящими гражданами своей страны и они ответственны за ее судьбу. А тут такой прекрасный катализатор – декрет о «тунеядцах». Пусть еще раз попробует и посмотрим, кто на этот раз окажется сильнее.


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