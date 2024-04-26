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Сельчанин из-под Витебска сделал репост фото Лукашенко в «Одноклассниках»

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  • 26.04.2024, 15:39
  • 4,302
Сельчанин из-под Витебска сделал репост фото Лукашенко в «Одноклассниках»

Его осудили на год колонии.

В суде Витебского района 28 марта осудили Сергея Мельникова по ч. 1 ст. 368 («оскорбление Лукашенко») Уголовного кодекса. Судья Михаил Зубеня назначил Сергею один год и один месяц лишения свободы в колонии в условиях общего режима, сообщают правозащитники

Мужчину обвинили в том, что он 19 июня 2023 года сделал репост публикации в «Одноклассниках». В ней находилась фотография и текст, который суд счел «оскорбительными».

Сергею назначили государственного адвоката, за работу которого с мужчины взыскали 44 рубля.

Мобильный телефон, с которого Мельников репостнул публикацию о Лукашенко, изъяли в доход государства как «средство совершения преступления».

Сергей Мельников имеет среднее образование, проживает в деревне Витебского района.

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