Сельчанин из-под Витебска сделал репост фото Лукашенко в «Одноклассниках»4
- 26.04.2024, 15:39
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Его осудили на год колонии.
В суде Витебского района 28 марта осудили Сергея Мельникова по ч. 1 ст. 368 («оскорбление Лукашенко») Уголовного кодекса. Судья Михаил Зубеня назначил Сергею один год и один месяц лишения свободы в колонии в условиях общего режима, сообщают правозащитники
Мужчину обвинили в том, что он 19 июня 2023 года сделал репост публикации в «Одноклассниках». В ней находилась фотография и текст, который суд счел «оскорбительными».
Сергею назначили государственного адвоката, за работу которого с мужчины взыскали 44 рубля.
Мобильный телефон, с которого Мельников репостнул публикацию о Лукашенко, изъяли в доход государства как «средство совершения преступления».
Сергей Мельников имеет среднее образование, проживает в деревне Витебского района.