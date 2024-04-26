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Эксперт: Планы Путина вскрыли его сильную зависимость от Китая

  • 26.04.2024, 15:46
  • 2,474
Эксперт: Планы Путина вскрыли его сильную зависимость от Китая
Фото: Getty Images

В Кремле боятся неожиданного решения КНР.

Запланированный визит в Китай российского диктатора Владимира Путина после «инаугурации» свидетельствует о сильной зависимости РФ от КНР.

Такое мнение сегодня, 26 апреля, в эфире телеканала FREEДОМ высказал директор Центра ближневосточных исследований Игорь Семиволос.

«Китай крайне важен для России. И практически вот сам факт визита Путина в Китай свидетельствует о его серьезной зависимости от китайской экономики, от Китая в целом, что, по сути, санкции, которые действуют против России, могут быть эффективными только в случае, если Китай будет их придерживаться. Поэтому задача России — не допустить такого развития событий», — сказал Семиволос.

Он отметил, что пока не прояснился вопрос, насколько на самом деле Запад реально готов к серьезным санкциям против Китая.

«То есть нет очевидных таких понятных указателей, которые говорят, что в случае, если Китай будет действовать вот так, мы будем действовать так. Пока что все это на уровне разговоров и предварительных угроз, которые могут быть реализованы или нет. Посмотрим», — сказал эксперт.

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