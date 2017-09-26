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Женщина впервые стала офицером морской пехоты США

  • 26.09.2017, 18:31

Вскоре в чине лейтенанта женщина примет на себя командование взводом из 40 военнослужащих.

Впервые в истории корпуса морской пехоты США женщина окончила офицерские курсы, и вскоре в чине лейтенанта примет на себя командование взводом из 40 военнослужащих, сообщает BBC.

Лейтенант, которая пожелала не упоминать свое имя в прессе, окончила офицерские курсы на базе морской пехоты в Квантико, штат Вирджиния.

В этом году корпус морской пехоты США с особой активностью начал проводить мероприятия по вербовке женщин на фоне скандала, связанного с публикацией в социальных сетях обнаженных женщин-морпехов.

В армии США служат почти 1,4 миллиона военнослужащих. Около 15% из них составляют женщины.

Напомним, в марте 2016 года президент США Барак Обама распорядился открыть для женщин все должности в американской армии, в том числе в боевых частях.


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