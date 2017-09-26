ИП о новых правилах: Работать по закону все равно не выйдет 1 26.09.2017, 18:34

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Предприниматели рассказали, что для них поменяется с отменой обязательной регистрации ИП.

Список видов деятельности, которыми можно заниматься без оформления статуса индивидуального предпринимателя, расширили. Теперь можно, например, делать маникюр или облицовывать стены, заплатив единый налог, пишет kp.by.

Базовые ставки единого налога - это суммы, в пределах которых местные советы депутатов устанавливают уже конкретные ставки (в зависимости от того, чем занимается человек и где живет). К примеру, чтобы заняться ремонтом обуви или часов в Минске, нужно будет платить от 25 до 86 руб. в месяц. Налог на пошив одежды и обуви - от 25 до 113 руб.

Сейчас многие ипэшники тоже платят единый налог или, например, выплачивают налог от прибыли (зависит от вида деятельности). Например, если вы шьете одежду, то налог в Минске для вас - 59 рубюб, на парикмахерские услуги - 93 руб.

Что изменилось? Теперь, чтобы продавать домашние торты или собирать мебель, нужно написать заявление в местную налоговою инспекцию и заплатить единый налог. Если, к примеру, вам заказали сшить пять брюк в октябре, то накануне (до 1 октября) нужно заплатить налог, и спокойно выполнять работу. Если заказов не намечается, то налог тоже не платится.

Единый налог заменит некоторые другие налоги - НДС на реализацию товаров и подоходный налог.

Указ № 337 «О регулировании деятельности физических лиц» 19 сентября подписан правителем. Мы решили ответить на некоторые наивные вопросы о нововведении.

Жизнь нынешних ипэшников станет проще?

Да, бумажной волокиты будет меньше. Но есть у документа и минусы. Основной - налог платится вперед и его размер не зависит от выручки. То есть ты заплатил, к примеру, 50 рублей налога за изготовление тортов, а заработал 25 рублей. Получается, даже не вышел в ноль. Это не выгодно.

Освободят ли таких предпринимателей от налога на тунеядство?

Все зависит от того, какой единый налог за свою деятельность они будут платить. Если в сумме за год получится больше 460 рублей, то человека освободят от уплаты налога на госрасходы.

«Работать совсем-совсем по закону все равно не выйдет»

Мы спросили у предпринимателей, что для них поменяется с отменой обязательной регистрации ИП.

- Лично для меня не изменится ничего, - говорит домашний кондитер Мария. - ИП ведь можно не оформлять только тем, кто будет продавать торты-пирожные с прилавка на рынке или в павильоне. А если я делаю сладости под заказ? Получается, надо заплатить за аренду места, которое мне не нужно. А это немалые деньги. Да и налог, сомневаюсь, что снизится. Диапазон для минчан сделали 16 - 97 рублей. А я плачу сейчас 27 рублей. Так что работать совсем-совсем по закону все равно не выйдет большинству домашних кондитеров. Налог я буду платить, как и раньше.

- Я уже открыл ИП, идти обратно, закрывать нет смысла, - говорит мастер по ремонту обуви Алексей Каленик. - Нужно развиваться. Сейчас я как ИП плачу единый налог 56 рублей. Но у всех он разный, он может отличаться по районам.