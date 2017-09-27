Диверсия на крупнейшем складе боеприпасов в Украине? 12 27.09.2017, 7:35

9,083

(обновляется) Катастрофа носит общегосударственный характер.

В Украине произошел третий масштабный пожар на военных складах в этом году и четвертый с начала войны с Россией - в поселке Калиновка в 20 километрах от Винницы всю ночь горят склады ВСУ. На арсенале хранятся крупнейшие запасы боеприпасов: 188 тысяч тонн, в том числе - ракеты систем залпового огня Смерч, Ураган, Град. Идет эвакуация местных жителей из 5-киометровой зоны, въезды в Калиновку перекрыты, закрыто воздушное пространство в условной зоне поражения. Катастрофа - всеукраинского масштаба, сообщает liga.net.

Что происходит в Калиновке

Информация о взрывах боеприпасов на территории 48-го арсенала Минобороны поступила в Государственную службу по вопросам чрезвычайных ситуаций вчера вечером около 22:00. Об этом сразу оповестили жителей Калиновки и ближайших сел. Взрывы были такой силы и интенсивности, что слышали грохот и видели разлет боеприпасов в Виннице: соцсети в практически режиме онлайн заполнили многочисленные фото и видео происходящего. Мэрия Винницы, чтобы предотвратить панику, распространила сообщение, что областной центр находится вне зоны поражения, и ситуация - под контролем.

Успокоить винничан оказалось непросто, особенно на фоне информации, которая поступала из Калиновки. Жители поселка бежали из домов в халатах и только с самым необходимым, а те, кто не смог эвакуироваться, спрятался в погребах и бункерах времен ВОВ.

"Координации ноль, люди в панике"

"Мама в квартире одна, 78 лет. Я за границей. Окна выбиты, сидит в ванной"

"С балкона вспышки. Окна дрожат. И это в 20 км от арсенала"

"Бабушка сидит в погребе (с/ Слобидка). Никакой информации об эвакуации найти не могу", - писали жители и их родственники.

Инициативные группы в Виннице начали оперативно самоорганизовываться для оказания помощи в эвакуации: и собственным транспортом, и местом для ночевки. Свои контакты они размещали в городских группах и в комментариях в соцсетях.

Постепенно скоординировать силы удалось и местным властям: было принято решение об эвакуации пятикилометровой зоны. Для жителей Калиновки и окрестных сел объявили точки сбора. Винницкий облсовет обратился с просьбой прибыть в эти пункты максимально организованно и до прибытия автобусов находиться в укрытии.

Ближе к полуночи поселок практически окружили силовики. Спасатели перекрыли автотрассу Винница-Житомир-Киев, чтобы не допустить скопления машин. Въезд в Калиновку был полностью закрыт. Укрзалізниця прекратила движение поездов на железнодорожном перегоне Сосонка-Калиновка и эвакуировала работников четырех ж/д станций. Изменен маршрут 14 составов.

Движение в воздушном пространстве было закрыто в радиусе 50 километров от центра Калиновки. Исключение сделали для пожарного борта Ан-32П: самолет прибыл на место, но, по данным LIGA.net, сделать с воздуха ничего не смог. Для ликвидации пожара и его последствий привлечены также два пожарных танка, три пожарных поезда и 1255 человек.

Пока пожар и взрывы продолжаются: склад в Калиновке занимает площадь более тысячи гектаров и забит боеприпасами. После полуночи, по данным местных СМИ, интенсивность разрывов снизилась, - один взрыв в 1-3 секунды, но а затем снова усилилась.

По информации Генерального штаба, площадь возгорания занимает около 10 процентов общей площади арсенала. "В половине охваченных огнем помещений боеприпасы отсутствуют", - успокаивают военные.

СМИ сообщают, что по состоянию на ранее утро по меньшей мере два человека пострадали в результате взрывов на складах. В частности, в Стрижавку направили женщину с переломом бедра и черепно-мозговой травмой. Глава Калиновского райсовета Василий Полищук сообщал, что за три часа взрывов на складе боеприпасов в Калиновке не повреждено ни одно здание, жертв нет.

Первые версии

Премьер-министр Владимир Гройсман на вопрос журналистов о возможной причине пожара ответил: "Предварительно специалисты считают, что это не было самовозгорание. Но пусть это комментируют компетентные органы".

Силовики и военные пока никакие версии по поводу пожара на складах не озвучивают, хотя на месте происшествия их собралось немало, в том числе - начальник Генштаба Виктор Муженко, глава СБУ Василий Грицак, руководство МВД и Нацполиции.

"Следователи СБУ работают на месте пожара на военных складах... На данный момент работа следователей усложнена тем, что пожар пока не локализован. После исследования всех обстоятельств инцидента будет принято решение об окончатльной правовой квалификации чрезвычайного происшествия", - сообщили ночью в Службе безопасности.

Судя по опыту Балаклеи и Сватово, где в 2015 и 2017 годах тоже произошли масштабные пожары с разрывами боеприпасов, набор версий у следствия и причастных будет достаточно стандартным. Это халатность персонала, несоблюдение мер пожарной безопасности, попытка скрыть хищения боеприпасов или работа диверсионно-разведывательной группы.

Местное издание Реал пишет, что неофициально присутствующие на месте силовики обсуждают между собой версию о технических неполадках на складах либо с боеприпасами: "Склады хорошо охранялись, в последние месяцы здесь не фиксировали ни подозрительных лиц, ни дронов, которые могли бы изучать местность. Не было их и вечером, когда начали взрываться снаряды".

Против этой версии говорит странное совпадение. За несколько часов до пожара на сайте Винницкой ОГА появилось предупреждение о том, что 26-27 сентября на территории Винницы и районов области будут проходить антитеррористические учения СБУ. Тренировки планировались в условиях, максимально приближенных к реальным, с участием СБУ, Нацполиции, Нацгвардии, ГСЧС, ВСУ, пограничников, других региональных субъектов борьбы с терроризмом. У граждан могут проверять документы, производить осмотр личных вещей, возможен запрет на передвижение пешеходов и транспорта, предупреждали местные власти. На случай обнаружения подозрительных предметов для граждан даже разместили телефон дежурного УСБУ.

Не исключено, что 26-27 сентября в Винницкой области планировалась реальная контрдиверсионная операция, которую маскировали под учения, - но по какой-то причине она не была реализована либо на нее не хватило времени.

Это диверсия, и она сознательно проведена в день рождения Порошенко, пишет журналист Юрий Бутусов в своем Facebook. "О возможности диверсий со стороны РФ оперативная информация поступала. Однако цель диверсии не была точно установлена. Косвенные факторы однозначно позволяют говорить о российской диверсии как основной версии катастрофы", - написал он.

По его словам, Калиновка - это уже четвертый склад боеприпасов, взорванный в Украине за последние два года войны. Все взрывы происходили не в жаркое время года, с высокой пожароопасностью, а в холодное. Никаких сообщений о пожаре до момента взрыва не поступало, местные жители не слышали никаких сирен. "О возможности осуществления диверсии на территории Винницкой области именно в этот день было известно Службе безопасности, и власти предприняли масштабный поиск диверсантов. Этот день - день рождения президента Петра Порошенко, и диверсия в его родной Винницкой области не может быть совпадением. Поэтому никаких сомнений в том, что 48-й арсенал уничтожен противником у меня нет", - уверен журналист.

27 СЕНТЯБРЯ

06:47. За ночь эвакуировали почти 22 тысячи человек и около 500 семей военных, сообщает Генштаб.

Военную часть обесточили. Личный состав арсенала находится в укрытиях.

06:00. В Виннице начали организовываться люди, чтобы помочь временно эвакуированным из Калиновки и сел - 23 человека расселили.

05:39. На складе боеприпасов в Калиновке не было никаких химических веществ. По информации Генштаба, взрывы зафиксировали только на площадке танковых боеприпасов.

05:20. Взрывы под Винницей: все подробности и первые версии - читайте в обзоре LIGA.net

04:32. ПоГромадське со ссылкой на медработаника в Стрижавке сообщило, что по меньшей мере два человека пострадали в результате взрывов на складах в Калиновке.

03:50. На месте ЧП находится командующий Нацгвардии Юлий Аллеров.

03:31. В связи со взрывами на складах боеприпасов в Калиновке мобилизировали все службы. Премьер-министр Гройсман заверил, что ситуация контролируемая.

03:30. На складе в Калиновке взрываются танковые боеприпасы и там не было никаких химических веществ. Об это сообщил в эфире телеканала 112 руководитель управления по связям с общественностью Генштаба ВСУ Богдан Сеник. Он не исключает возможность диверсии как причины возникновения пожара

03:14. Волонтер организации Автоевросилы Винницкой области Игорь Румянцев сообщил, что взрывы в Калиновке становятся интенсивнее и громче, по городу ездят кареты скорой помощи, передает Радио Свобода.

По словам волонтера, из поселка Сальник возле Калиновки людей до сих пор не начали эвакуировать.

03:02. Калиновка полностью эвакуирована. Из города и близлежащих сел вывезли 22 тыс человек, сообщил первый заместитель Винницкой ОГА Андрей Гижко, передает Укринформ.

02:50. Советник министра внутренних дел Зорян Шкиряк сообщает, что в целом на место происшествия для ликвидации пожара направлены 1255 человек (полиция, ГСЧС, Нацгвардия, военные) и 47 единиц техники. Укрзалізниця предоставила 3 пожарных поезда.

В Калиновку направились первый заместитель министра внутренних дел Сергей Яровой и первый заместитель главы Нацполиции Вячеслав Аброськин.

02:44. Как сообщает ТСН, в Калиновке полностью отключены газо- и электроснабжение.

02:41. А местные жители тем временем самоорганизовываются.

02:42. Винничане о происшествии в Калиновке:

02:38. На эвакуацию направили партию автобусов.

02:32. Местные жители говорят, что интенсивность взрывов значительно уменьшилась. (Видео: Юрий Милафетнов)

02:26. В Генштабе ВСУ сообщают, что огнем охвачены 10% от общей площади складов. В половине охваченной огнем площади боеприпасов нет. Локализация пожара продолжается.

02:12. На место происшествия направлена полиция из трех областей - Винницкой, Житомирской и Хмельницкой, сообщает первый заместитель главы Нацполиции Вячеслав Аброськин.

02:06. Местные СМИ сообщают, что по состоянию на 00:25 интенсивность взрывов уменьшилась. "Рвет раз в 1-3 секунды. Периодически залпует фейерверком - одновременно взрываются 5-7 снарядов". Ситуация вокруг райцентра полностью контролируется силовиками. Эвакуация жителей лишь частичная, в полной нет необходимости.

Журналисты также сообщают, что, по данным правоохранителей, склады (а это наземные и подземные сооружения) хорошо охранялись, в последние месяцы здесь не фиксировали ни подозрительных лиц, ни дронов, которые могли бы изучать местность. Не было их и вечером, когда начались взрываться снаряды.

02:03. На место происшествия прибыл глава СБУ Василий Грицак. В Калиновке работают оперативно-следственная группа СБУ и другие правоохранители. Пожар на данный момент не локализован.

02:00. Для жителей Калиновки организованы пункты сбора.

Пункт сбора №1 - площадь у технологического техникума в Калиновке.

Пункт сбора №2 - районный дом культуры в Калиновке.

Пункт сбора №3 - дом культуры в Сальнике.

Пункт сбора №4 - дом культуры в Павловке.

01:50. В МВД сообщают, что осуществлено оповещение 25 тыс жителей населенных пунктов в радиусе 10 км от места ЧП. Эвакуация продолжается. К тушению пожара привлечены два танка, 155 сотрудников ГСЧС и 39 единицы техники.

01:32. Премьер-министр Владимир Гройсман прибыл в Винницу.

01:30. Эвакуация из Калиновки

01:23. Служба автомобильных дорог в Винницкой области сообщает, что движение по трассе М-21 из Стрижевки в Махновку временно перекрыто.

01:13. Как сообщили LIGA.net, в Калиновку вылетел пожарный самолет Ан-32. Кроме того, на место направлен отряд Красного креста.

01:08. Спикер Генштаба ВСУ Богдан Сеник сообщил, что, по состоянию на 00:55 информации о пострадавших не поступало, передает Hromadske.

01:04. Как сообщает ТСН, жители Калиновки бегут из домов в халатах и только с самым необходимым. Трасса, ведущая из Винницкой области в Киев, заполнена автомобилями. Те, кто не может эвакуироваться, прячутся в бункерах времен Второй мировой.

01:01. Мэр Винницы Сергей Моргунов сообщает, что угрозы для винничан нет. В Совете обороны Винницкой области проходит экстренное заседание. Всем жителям Калиновки и Стрижавки, которых эвакуируют, будет предоставлена необходимая помощь.

00:45. Укрзалізниця сообщает, что движение поездов на перегоне Сосонка-Калиновка перекрыто. Сотрудники четырех железнодорожных станций эвакуированы. Из-за ЧП в Калиновке 14 поездов курсируют по измененному маршруту.

00:28. Из-за взрывов на складах боеприпасов в Калиновке перекрыли трассу Винница-Житомир-Киев.

00:20. В Калиновку выехал начальник Генерального штаба ВСУ Виктор Муженко.

00:04. В МВД сообщают, что полиция и Национальная гвардия перекрыли въезды в Калиновку, рядом с которой происходят взрывы на складах боеприпасов военной части. Жителей города и близлежащих сел эвакуируют.

26 СЕНТЯБРЯ

23:20. Журналист Юрий Бутусов на своей странице в Facebook сообщает, что горят крупнейшие склады ВСУ. По его данным, нормы загрузки склада превышены в несколько раз.

23:15. В соцсетях пишут, что горит 48 арсенал Минобороны военной части А-1119. На арсенале хранится 188 тыс тонн боеприпасов (10 тыс условных вагонов) на площади 60 га. Среди них - ракеты системы залпового огня Смерч, Ураган и Град.