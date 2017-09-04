Альфред Кох: Трамп должен достойно ответить мордастому 2 4.09.2017, 22:19

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Альфред Кох

Если Трамп не ответит Ким Чен Ыну достойно, это будет неправильный сигнал для для Путина.

Президент США Дональд Трамп должен жестко отреагировать на угрозы диктатора КНДР Ким Чен Ына. Об этом в Facebook заявил бывший вице-премьер РФ Альфред Кох.

Он назвал руководителя Северной Кореи "мордастым".

"Если Трамп не ответит мордастому (Ким Чен Ын. - Прим.) достойно, то это будет абсолютно неправильный сигнал для всех оппонентов Америки. Особенно для Путина (президент РФ Владимир Путин. – Прим.). Это будет сигнал о том, что никаких "красных линий" нет, и можно переть и дальше: Америка утрется, а ее угрозы ничего не стоят", – написал он.

Кох отметил, что для мирового порядка это "ничего хорошего" не означает.

Северокорейская баллистическая ракета утром 29 августа пролетела над Японией и упала в Тихом океане. Премьер-министр Японии Синдзо Абэ заявил, что действия КНДР – "беспрецедентная угроза для нации".

Президент США Дональд Трамп, комментируя запуск, отметил, что мир получил "последнее сообщение КНДР" и оно было "четким и ясным". Он добавил, что после этого Вашингтон рассматривает "все варианты" действий в отношении Северной Кореи.

В июле КНДР уже провела несколько запусков баллистических ракет. В США утверждали, что некоторые из них способны долететь до Аляски.

При этом Северная Корея угрожала ракетным ударом по американским военным базам на острове Гуам, который находится в архипелаге Марианских островов.

3 сентября в КНДР сообщили, что в стране разработали водородную бомбу.

Трамп созвал Совет нацбезопасности из-за новых северокорейских испытаний.