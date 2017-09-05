СМИ: Ким Чен Ын транспортирует баллистическую ракету на побережье 5.09.2017, 7:29

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Фото: Reuters/KCNA

Разведка Южной Кореи обнаружила странную активность властей КНДР.

Власти Северной Кореи перемещают к западному побережью некий объект, похожий на межконтинентальную баллистическую ракету, сообщает во вторник, 5 сентября, южнокорейское издание Asia Business Daily со ссылкой на источники в разведке (перевод – dw.com).

К транспортировке ракеты приступили еще накануне, 4 сентября, на следующий день после того, как Пхеньян провел шестые ядерные испытания. Передвижение продолжалось ночью, чтобы избежать обнаружения, говорится в публикации. На западном побережье Северной Кореи имеются пусковые установки ракет.

Министерство обороны Южной Кореи не смогло подтвердить информацию СМИ. Между тем в понедельник оборонное ведомство заявило, что, по его мнению, Северная Корея готова в любое время запустить большое количество ракет, в том числе межконтинентальных.