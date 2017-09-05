Путин заявил о желании сократить еще на треть дипмиссию США в РФ 19 5.09.2017, 10:18

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Правитель России нашел еще 115 «лишних» дипломатов.

Президент России Владимир Путин заявил, что Москва может дополнительно сократить штат американской дипмиссии. Об этом он объявил на пресс-конференции саммита БРИКС, передает ТАСС.

Путин объяснил, что из 455 российских дипломатов в США 155 человек работают при ООН. «Строго говоря, они не являются дипломатами, аккредитованными при Госдепартаменте. Если уж говорить о полном паритете, то это не 455 дипломатов США в Москве, а минус еще 155», — заключил Путин.

В то же время он заявил о том, что Россия пока не будет предпринимать меры по сокращению дипмиссии США.

«Дело в том, что мы договорились с нашими партнерами о том, что число сотрудников должно быть паритетным… Мы пока не будем этого делать [отвечать]. Другое дело, что все это делается в очень хамской манере. Трудно вести диалог с людьми, которые путают Австрию с Австралией», — отметил Путин.

Он также заявил, что поручил МИД России через суд оспорить решение Вашингтона, который запретил Москве пользоваться консульствами и торговыми представительствами в Сан-Франциско, Вашингтоне и Нью-Йорке.

Ранее США потребовали от России закрыть с 2 сентября генконсульство в Сан-Франциско и торговые представительства в Вашингтоне и Нью-Йорке. В дипмиссяих были проведены обыски.

23 августа власти США приостановили выдачу неиммиграционных виз гражданам России, отныне визы будут выдаваться только в Москве. Это затронуло и белорусов: посольство США в Москве и консульство в Санкт-Петербурге отменили прием заявлений на получение виз от граждан Республики Беларусь и посоветовали ехать за ними в Киев, Вильнюс или Варшаву.

Это решение США стало первой из контрмер в ответ на решение России сократить численность сотрудников американской дипмиссии в России до 455 человек, а также закрыть с 1 августа доступ к американской посольской даче в Серебряном Бору и складам в Москве. Позднее президент Владимир Путин объявил, что Россию покинут 755 американских дипломатов. Данная мера стала ответом на принятие США новых санкций против России.

«Война посольств и консульств» началась 29 декабря 2016 года. Тогда власти США объявили персонами нон грата 35 российских дипломатов. Также им был закрыт доступ к двум жилым комплексам — так называемым загородным дачам постпредства России в Нью-Йорке и российского посольства в Вашингтоне.