Белорусский ученый из Кельна рассказал о 150-летней жизни 2 5.09.2017, 14:05

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Исследование белоруса с учетом заработка обходится где-то в €100 тысяч на три года.

Белорусский ученый Тим Подвицкий работает в Кельне. Он рассказал 34mag.net о вечной жизни, биоинформатике и о модных научных направлениях в Европе.

Тим Подвицкий – биоинформатик и геронтолог. В 2013 году окончил биофак БГУ, магистратуру в Институте генетики и цитологии НАН Беларуси и магистратуру в шведском университете. Позже переехал в Кельн, получил стипендию по программе European Scholarship Scheme for Young Belarusians и стал аспирантом Института биологии старения общества им. Макса Планка.

Через тернии к Кельну: начало

– Почему ты заинтересовался биоинформатикой?

– Сейчас ее время. Биология трансформируется из описательной науки к более точной, пытается предсказывать и строить для этого соответствующие предсказуемые модели. Это стало реальностью, так как появились новые экспериментальные технологии, позволяющие одновременно регистрировать много параметров клетки – десятки и сотни тысяч.

Но есть и проблема: невозможно анализировать такое большое количество данных человеческим разумом и делать выводы на глаз.

– Какова роль биоинформатики и вычислительной биологии в геронтологии и биологии в широком смысле?

– Биоинформатика – важная часть современной биологии, особенно когда дело касается big data. Если вспомнить что-то специфическое для геронтологии, то биоинформатика позволяет сравнивать организмы с очень длинной и очень короткой продолжительностью жизни и изобретать механизмы, которые влияют на их долговечность.

Собственно я работаю с почками, их болезнями и старением: мы применяем биоинформатику, чтобы найти новые мишени на молекулярном уровне, под которые далее разрабатываются лекарства.

Еще один пример применения биоинформатики: многие лекарства срабатывают на одной болезни и имеют потенциал лечения другой. Но невозможно протестировать каждый препарат против каждого заболевания, да? Биоинформатика – то, что позволяет предсказать новые мишени для уже известных лекарств и таким образом сохранить деньги и время на разработку новых лекарств.

– Как ты выбирал стипендиальную программу для магистратуры?

– Я фокусировался на Западной Европе и Штатах. В США непросто получить стипендию, которая бы полностью покрывала всю стоимость обучения. А еще же надо на что-то жить!

Учреждений с магистерскими программами по биоинформатике в Европе хватает, но Швеция привлекала как развитая страна с сильной позицией в IT и биологической индустрии.

Я начал искать стипендиальные программы, так как образование в Швеции бесплатно только для граждан Евросоюза. Так попал на ESSYB – стипендиальную программу для белорусов, чтобы учиться в Европе.

Кстати, в Германии сейчас очень привлекательная система высшего образования – бесплатная для всех. Это позволяет не заботиться о деньгах и сконцентрироваться на учебе.

– В 2015 ты получил престижную награду Global Swede. Это большое событие для тебя?

– Мне кажется, что это вообще было случайно. Ежегодно награду получает кто-то один из каждого университета Швеции, а их примерно 30.

Мероприятие было очень официозным, проводилось в Министерстве иностранных дел Швеции, но по сути это было просто шоу. Никакого денежного эквивалента или дополнительных возможностей это не дает. Просто бейджики и статус. Но это было прикольно.

– Сейчас над аспирантской ты работаешь в Кельне. Как выглядит твой обычный день?

– Я просыпаюсь утром приблизительно в 9, 10 минут добираюсь на работу и обычно работаю до 19:00. Мы анализируем данные, которые в ходе экспериментов собирает кто-то другой.

Еженедельно во вторник мы получаем Progress Report: один человек из лаборатории делает доклад по статусу своего проекта. Еще есть еженедельный Journal Club, где мы обсуждаем последние публикации по теме наших исследований.

Бабло и мышки

– На твоей странице в Facebook была печальная шутка о том, что ученые в Беларуси зарабатывают столько же, сколько и дворники. А как с финансированием исследований в зарубежье?

– Это и не шутка была, а печальная реальность. За границей все гораздо лучше, но тоже есть конкуренция, необходимо писать гранты и постоянно подаваться на финансирование.

В Германии есть несколько источников финансирования: государственные – от немецкого парламента, региональные – в каждой области и частные фонды, которые спонсируют исследования.

В Беларуси есть Парк высоких технологий и довольно прибыльная IT-индустрия – почему бы не перенаправить часть средств на научные исследования? Есть какие-то попытки организовать в Беларуси хакатоны по биоинформатике. Но это не работает с фундаментальными исследованиями – одним хакатоном не обойтись.

- Сколько денег требуется для серьезного долгосрочного исследования?

– Все относительно. Например, мое исследование с учетом заработка обходится где-то в €100000 на 3 года. Это те деньги, которые расходуются непосредственно на анализ данных. Биологический эксперимент, который делает другая группа, – это еще несколько сотен тысяч евро. Да, наш камерный проект обходится в полмиллиона. В другом случае на один проект направляются миллионы долларов.

– В лаборатории вы работаете с мышками. Есть с этим какие-то проблемы?

– Конечно. Чтобы сделать хирургическую операцию на мыши, нужно получить больше бумажек с разрешением, чем для операции на человеке. Этический контроль очень сложный и многоуровневый. Да, для экспериментов мышей убивают ежедневно в большом количестве, но под пристальным наблюдением.

Мыши – незаменимый элемент исследования. К сожалению, сейчас нет никакой компьютерной вычислительной модели, которую можно было бы использовать, чтобы изучать заболевания, и не трогать мышек. Это изменится в будущем, но не в ближайшие годы. Пока мышки будут погибать, чтобы люди жили лучше и меньше болели.

С другой стороны, сейчас делают исследования про котов и собак, в которых эти животные не просто модельные объекты, а те, для кого эти исследования проводятся. Такие исследования спонсируются, конечно, компаниями по производству корма для животных. Исследования серьезные, так как благополучие животных (аnimal well-being) – актуальная тема и для науки, и для бизнеса.

Мишени для терапии

– В эпицентре твоих научных интересов – старение. На каких вопросах последнее время особенно фокусируется геронтология?

– Очень модная тема сейчас – ограничение калорий и голодание. При ограниченной диете лабораторные мышки в среднем живут дольше и здоровее. Это работает и на человеке, но человек же постоянно хочет есть что и сколько угодно. Поэтому сейчас ученые пытаются найти миметики (лекарственные вещества, имитирующие воздействии других субстанций), которые бы моделировали этот процесс, но позволяли есть все.

Другой направление – удаление стареющих клеток. Клеточное старение – это процесс, который предотвращает развитие рака кожи, например. Все родинки – стареющие клетки, маленькие доброкачественные опухоли. Если бы такого процесса не было, они бы дальше развивались в рак.

У стареющего организма проблема немного другая: эти клетки не исчезают, а накапливаются, поэтому стимулируется иммунитет. Постоянная стимуляция – плохо, потому что в итоге мы имеем аутоиммунные заболевания, например, артрит. На животных уже показали, что удаление стареющих клеток значительно улучшает здоровье пожилых организмов и увеличивает продолжительность жизни.

Еще одна мишень для терапии – стимулирование митохондрий. Митохондрии – это маленькие «энергетические фабрики» в клетках, благодаря которым они функционируют. Со старением эффективность их работы снижается, поэтому сейчас ученые ищут возможности, как восстанавливать их продуктивность.

– Не специалист может утонуть в терминах.

– Терминология – это самое простое. Во-первых, она почти одинакова в разных языках. Во-вторых, почти одинакова в различных исследованиях.

Если ты имеешь какую-то базу, то суть поймаешь быстро. Например, «транскрипция» в биологии означает то же, что у филологов: переписывание. Просто в биологии это означает переписывание одного типа молекулы на другой теми же символами. Смысл такой же.

– Сейчас различные частные компании типа 23andMe предлагают генные экспертизы. Это не шарлатанство?

– Проект 23andMe публикует много исследований, анализирует основные маркеры заболеваний и предрасположенность к ним. Это точно не шарлатанство, так как их тесты замеряют настоящие биологические параметры.

Правда, у человека не всегда получается критически оценивать риски. Одному это может быть полезно, а другой, когда узнает, что имеет повышенный на 10% шанс развития рака молочной железы в последующие 10 лет, заработает себе дополнительные переживания и эмоциональное дискомфорт.

Как оставаться молодым

– За последнее столетие средняя продолжительность жизни у человека увеличилась вдвое, а мы дальше стремимся преодолеть свой видовой лимит (120–150 лет). Наука хочет бессмертия?

– К бессмертию разные ученые относятся по-разному. В большинстве они считают, что нам следует рассчитывать на неограниченное продолжительность жизни, но в ближайшие десятилетия доступным может быть только небольшое увеличение.

У меня есть уверенность, что средний срок жизни в 100 лет – это вопрос 15–20 лет по крайней мере в Европе.

– Много ли видов терапий сейчас тестируется на людях? Есть добровольцы?

– Если говорить о диетологии старения, то на Западе уже несколько десятилетий люди активно тестят ограничение калорий и говорят, что чувствуют себя очень хорошо.

С более экстремального – голодовка. Ее полезный эффект активизируется приблизительно через сутки и усиливается, когда продолжительность голодания – 3–5 дней. Вообще человек может голодать неделю совершенно без проблем для здоровья.

С фармакологических средств в последние несколько лет на людях начали тестировать метформин, НАД+. Сейчас большое количество препаратов тестируется на животных и в будущем многое из этого может перейти к тестированию на человеке. То же касается генетических и клеточных терапии.

– Так как дольше сохранять молодость?

– Каждому доступен здоровый образ жизни, сон, физическая и ментальная активность. Если человек теряет вовлеченность в социальный контекст (прекращает работу, выходит на пенсию), старение мозга значительно ускоряется. Поэтому те, кто работает, например, преподавателями в университете, почти до конца жизни имеют лучшее ментальное здоровье.

Конечно, важно придерживаться диеты. Не обязательно голодать, просто нужно правильно питаться – литературы об этом море. Я не диетолог, чтобы рекомендовать что-то конкретное, но очевидно, что есть много сахара – плохо.

Здоровый образ жизни не гарантирует, что ты проживешь 100 лет и не заполучишь диабет в 50. Возможно все, ведь генетически мы разные и кто-то имеет более высокий шанс заболеть, но способен этот шанс уменьшить или увеличить.