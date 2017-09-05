И не в восемь, и не в девять: Что все-таки изменилось с 1 сентября в школах? 3 5.09.2017, 17:37

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Фото: tut.by

Новшеств для школьников, родителей и учителей 2017-й учебный год принес - хоть отбавляй.

Сайт kp.by рассказывает про главные школьные нововведениях этого года:

Начало уроков в каждой школе свое

В конце прошлого учебного года родители школьников активно обсуждали вопрос: будут ли дети учиться с 9 утра, как предлагал президент. Сначала Минобразования говорило, что на новое время работы переходит больше 80% школ, но по последним данным, только в 60% школ будут учиться с 9 утра. Например, в некоторых гимназиях, где уроки начинаются с 8.30 утра, родители долго собирали подписи и писали письма чиновникам, чтобы время занятий оставили прежним. Старания оправдались: дети учатся с 8.30. Но есть школы, в которых уроки начинаются и не в 8.30, и не в 9.

- У меня двое детей-школьников, - рассказывает мама второклассника и восьмиклассника. - В прошлом году они вместе ходили в школу к 8.00, а в этом начался какой-то хаос! Расписание у детей не совпадает ни в один из дней. Старший сын три дня в неделю ходит к 9 утра, один день - к 8, один - к 8.15 из-за информационного и классного часов. У младшего сына расписание другое – у него так называемые нулевые уроки проводятся три раза в неделю. Получается, надо будить детей в разное время, ходить вместе у них тоже не получается… Хлопот гораздо больше! Как вести себя в этой ситуации, я пока что не понимаю. Кроме того, старший сын в школе до четырех часов, о дневной секции по дзюдо придется забыть.

Учимся по электронным учебникам, а платим за печатные

СМИ уже писали о том, что в этом году школьники начинают учиться по новым программам. По официальной версии, их упростили, детям не надо будет зазубривать понятия, а учеба будет практикоориентированной. Но вот учебники для новых программ выпустили еще не все. Полностью обновить линейку обещают только к 2019 году. Пока что учителям приходится находить выход. Например, 10-классники учат химию по книжкам 11-ого класса.

А чтобы рюкзаки школьников не были такими тяжелыми, все больше учебных учреждений разрешают пользоваться электронными версиями, которые можно скачать на электронную книгу или планшет. Но заплатить за пользование бумажными книгами все равно придется. Самый дорогой комплект в этом году - у семиклассников: 14 учебников обойдется в 40 рублей, с учетом дотации государства родители заплатят 20 рублей. В прошлом году сумма была почти вдвое меньше.

За питание – никакой налички учителю

В школах уже который год хотят уйти от наличных денег, которые собирают учителя – на обеды, на ремонт, на покупку туалетной бумаги и мыла. По правилам, теперь все сборы должны быть на счет школы. Пока что со сборами на ремонт конкретного класса или покупку той же туалетной бумаги это работает только в теории. А на практике безналичные расчеты с этого года совершенно точно будут касаться питания. Минские школьники теперь не сдают классным руководителям наличные на обеды, а учителя не ведут записи в тетрадях. Родители платят за школьную еду через ЕРИП в банках или по интернету, а классные руководители контролируют этот процесс. Вскоре нововведение должно прийти и в регионы. Но станет ли от этого проще? Многие учителя считают, что радоваться рано: они должны каждый день в компьютерной системе отмечать школьников: кто на месте, кто болеет, кто какой комплекс ест, и следить за теми, кто не сдает деньги вовремя.

- У нас в школе несколько компьютеров. Со скоростью доступа в интернет тоже есть проблемы. Не понимаю, как это будет организовано. Плюс есть педагоги, которые «на вы» с компьютером - могут быть ошибки, - рассказывает учительница минской школы. - Нам пообещали оплачивать расходы на интернет, если мы решим заполнять систему с личных компьютеров. Посмотрим, будет ли так на самом деле.

За первый месяц родителям надо сдать деньги заранее, а уже начиная с октября за обеды рассчитываться будут не позже 5 числа следующего месяца. При этом родителям многих школ сказали, что необязательно платить всю сумму за месяц целиком, «взносы» можно разделить на несколько частей – главное, не позже указанной даты.