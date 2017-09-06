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Ручные персонажи Кремля

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  • Наталья Гулевская
  • 6.09.2017, 15:29
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Нет сомнения, что Путин и его окружение создали по сути криминальный режим.

Главные постулаты надежности и стабильности своей власти буквально взяли из хрестоматийного криминального чтива "Крестный отец". Марио Пьюзо в своей криминальной саге очень точно показал смысл и силу криминальной власти, которая очень красноречиво воплотилась в роли Люка Брази, сделав Дона Корлеоне на голову выше всех остальных лидеров ОПГ.

К этому вопросу Путин и его окружение подошли с особой тщательностью и создали для себя дюжину таких персонажей, как для внутреннего пользования, так и для внешних задач. Асад, Ким Чен Ын, Мадуро и т.д. очень хорошо отрабатывают свои роли, и Кремль надеется в конечном счете все же выиграть войну, объявленную Западу. И хотя многие персонажи в самопровозглашенных республиках на постсоветском пространстве не смогли удержать необходимую планку для заявленной позиции Путина на международной арене, но Сирия и КНДР, как им кажется, сполна компенсирует эти неудачи.

После увязания в сирийском конфликте, в Кремле все меньше понимают, что им делать дальше, и Путин переводит внимание на совершенно ручного Ким Чен Ына. Кремлю кажется, что никто не видит и не понимает происхождение стремительных успехов в атомных военных технологиях северокорейского ВПК и надеются, что им удастся перенесенные военные испытания из Семипалатинска в КНДР впарить миру как личные успехи режима династии Кимов.

Запад очень хорошо понимает всю суть происходящего и нагнетает градус напряженности, чтобы путинская Россия как можно глубже увязла в своих гибридных проявлениях.

Не менее драматичные последствия ждут Россию и в ее стремлении обратиться в суд США с имущественным иском. Во-первых, снятие дипломатического иммунитета с обжалуемой собственности и перевод ее в обычную юрисдикцию требует не только осмотра, но и других обязательных действий при перерегистрации данного объекта недвижимости. Во-вторых, суд обязан идентифицировать истца на предмет правосубъектности, а так как данное правовое состояние такого государства как "Россия+Крым" не может быть признано отвечающим реальности и международным правовым нормам, то Россию, возможно, ожидает очень опасный вердикт американского правосудия.

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Наталья Гулевская, opentown.org


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