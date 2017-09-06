Зачем белорусы покупают криптовалюту и можно ли на этом заработать 6 6.09.2017, 20:32

2,859

Фото: 123rf

Белорусы рассказали, зачем тратят реальные деньги на виртуальные.

Блокчейн и криптовалюты сейчас у всех на слуху. Биткоин устанавливает рекорд за рекордом по стоимости, а Нацбанк не исключает создания национальной криптовалюты. Пока, правда, лишь на стадии «изучения и активного мониторинга соответствующего опыта мировых финансовых институтов». Tut.by поговорил с тремя белорусами, которые инвестировали в криптовалюту, и узнал, зачем тратить реальные деньги на виртуальные и можно ли на этом заработать.

Фото: Reuters

«Я готов все потерять в один момент»

У инженера-программиста Даниила сейчас в криптовалютах хранится «несколько нормальных айтишных зарплат». Знакомство с блокчейном произошло 5−6 лет назад, первой криптовалютой обзавелся около двух лет назад — сейчас в его «кошельке» пять разных криптовалют из топ-15 самых популярных. И, кстати, большинство не в биткоинах.

— Мне нравится идти в ногу со временем, — Даниил объясняет, почему он увлекся криптовалютами. И добавляет: — Криптовалюты мне были любопытны с технической точки зрения: было интересно узнать, как работает блокчейн, как происходит транзакция, какие могут быть уязвимости и как решаются возникающие проблемы. К тому же, я поддерживаю саму идею, когда система не контролируется никем и в то же время контролируется всеми.

Но, пожалуй, главная причина, по которой молодой человек решил инвестировать в криптовалюты, — «обезопасить свои сбережения от решений местных банков и экономической ситуации в стране».

— В Беларуси были моменты, когда лимитировали выдачу наличных. Или закрывались банки. Если держишь свои сбережения в криптовалюте, такие ситуации тебя не коснутся.

Хотя Даниил признает, что у криптовалют есть другие угрозы — виртуальные: хакеры, если найдут уязвимость, могут выкрасть все твои деньги. Чтобы этого не произошло, молодой человек держит свои сбережения на «холодных кошельках». Они не предназначены для регулярного использования криптовалюты, не имеют прямого соединения с интернетом, используются для хранения биткоинов в режиме офлайн. Если у кошелька нет соединения с интернетом, с него также возможно украсть средства, но сделать это гораздо сложнее.

— Большую часть криптовалют, в которые я инвестировал, храню в качестве сбережений и не трачу. Раз в несколько месяцев, конечно, могу продать и купить что-нибудь новое. Ради безопасности эти деньги я держу на разных носителях (флешках, жестких дисках), которые редко подключаю к Сети.

Фото: Reuters

Остальную часть купленных криптовалют Даниил держит на специализированных виртуальных биржах и время от времени торгует на них.

— Если вижу, что произошло какое-то событие или какая-то валюта стремительно растет, я могу с этим «поиграться». Я не специалист в торговле на бирже, поэтому держу там небольшие суммы, — отмечает Даниил. — На «холодных кошельках» я биткоин не держу, хотя периодически на биржах покупаю биткон и биткоин кэш для экспериментов. Я понимаю, что криптовалюта — непредсказуемая инвестиция, и без проблем готов в один момент все потерять.

Для расчетов за товары или услуги Даниил биткоин и другие криптовалюты никогда не использовал. В Беларуси пока еще лишь единичные компании принимают виртуальные деньги. Однако иногда он использует криптовалюту для того, чтобы отправить деньги родственникам за границу.

— Это намного удобнее, чем отправлять деньги банковским переводом. Если друзья или родственники, живущие за границей, хоть чуть-чуть разбираются в этой технологии, мне проще сделать перевод в биткоинах. Недавно случилось такое: мне знакомый перевел деньги из-за границы через банк, а у банка возникли проблемы и деньги «зависли». Так что с криптовалютами это надежней.

Криптовалюты программист серьезно никогда не «майнил» («майнить» — получать криптовалюты из производственных мощностей компьютеров. — Прим.). В основном, приобретал их путем обмена реальных денег на виртуальные.

— Это были личные встречи с человеком, который продает криптовалюту: ты даешь ему, например, доллары, а он перечисляет тебе, скажем, биткоин. Конечно, тут высок риск нарваться на мошенников. И когда я первый раз покупал биткоин, было «стремно». Но, когда разобрался в технической стороне вопроса и в том, как происходит транзакция, почувствовал себя намного увереннее. Но лучше все-таки обмениваться с друзьями и знакомыми, в которых уверен.

Фото: pixabay.com

Те, кто меняет реальные деньги на криптовалюту, часто берут комиссии за свои услуги. И, как рассказывает Даниил, в Беларуси есть люди, которые зарабатывают на обмене «приличные деньги». Однако тех, кто поставил обмен биткоинов на конвейер, по стране совсем немного.

— Сейчас с криптовалютами связаны большие риски и, в основном, этим занимаются технически подкованные люди. Для рядового пользователя инфраструктура еще не налажена, и, чтобы сейчас всем этим заниматься, нужно четко понимать, с чем имеешь дело, — предостерегает молодой человек. — Криптовалюты — это всего лишь один из примеров реализации технологии блокчейн. Есть множество других реализаций для блокчейна, и именно на это сейчас стоит обращать внимание. Это в большей степени касается тех организаций, которые готовы к публичности.

«У меня было 80 биткоинов, но они пропали, когда сломался компьютер»

— Я трейдер, я не инвестор, — первым делом предупреждает Виктор Седач из Гродно. — Инвестор — это тот, кто вложил в криптовалюту, и она просто хранится, пока он не захочет ее обналичить или расплатиться за что-то. Я же не храню криптовалюту, а торгую на криптобирже.

Сейчас у Виктора, помимо биткоина, есть и другие криптовалюты: эфириум, Litecoin, Verge, Decred и другие. Набор валют меняется довольно часто — Виктор постоянно следит за курсами и при случае продает одну валюту и покупает новые.

— Я часто сижу на бирже. Если вижу, что курс какой-либо валюты быстро растет, на пампе (интенсивный рост. — Прим.) продаю ее и покупаю новую. Обычно за резким скачком идет спад — курс восстанавливается.

Фото: Reuters

Помимо бирж Виктор вкладывает в инвестиционные компании, принцип работы которых напоминает депозиты обычных банков.

— Ты отдаешь часть своих биткоинов и ежемесячно получаешь 15−30%. Получается двойная выгода: процент постоянно растет и в то же время курс биткоина поднимается.

Свои крипто-деньги Виктор для покупок не использует и не обналичивает — лишь инвестирует и торгует на бирже. По его мнению, в будущем криптовалюта может стать полноценным способом заработка.

— На криптовалютах можно неплохо зарабатывать — и жить в свое удовольствие, быть независимым от этого государства. Я действительно рассматриваю это как способ заработка и как возможность накопить на будущее своим детям. К тому же сейчас не так сложно обменять биткоины на реальные деньги — можно перевести на свой банковский счет через тот же WebMoney.

В 2009 году, когда биткоин только появился, Виктор на домашнем компьютере занимался майнингом — в то время это еще было возможно. Тогда мужчина «намайнил» порядка 80 биткоинов.

— А потом компьютер «полетел», и с жестким диском все пропало. Если бы не пропало, сейчас бы точно миллионером был, — вспоминает мужчина.

Обратно к биткоину Виктор вернулся спустя шесть лет — в 2015 году купил его за 300 долларов. Сейчас эта криптовалюта стоит больше 4 тысяч долларов. Всего в разных криптовалютах у Виктора сейчас хранится «несколько тысяч долларов».

Снимок носит иллюстративный характер. Фото: Reuters

— Но я их не снимаю и не трачу. Держу, торгую на бирже. И знаю, что в будущем криптовалюты еще больше подорожают. Курс, конечно, сильно скачет. Даже если криптовалюта сильно падает, все равно потом восстанавливается — это только вопрос времени.

Например, эфириум (Ethereum) мужчина покупал за 10 долларов. Сейчас эта криптовалюта стоит более 300 долларов.

Сегодня биткоины Виктор уже не майнит — покупает через специальные онлайн-обменники либо на бирже. И о том, что шесть лет назад потерял 80 биткоинов, не жалеет. Жалеет о другом: «Что не рассмотрел потенциал криптовалют раньше».

Инвестиции «на будущее»

Гомельчанин Егор Брухавецкий о биткоине узнал с момента его появления в 2009 году, но приобрести криптовалюту решил только в апреле этого года. Егор инвестировал «небольшую сумму», однако за этот период курс биткоина вырос с 900 до почти 5 тысяч долларов за штуку.

— Я считаю, что это довольно перспективно. У нас на государственном уровне заговорили про блокчейн и криптовалюты — видно движение в этом направлении.

Мужчина рассказывает, что с детства занимался компьютерами: ремонтировал «железо», настраивал ПО и разные программы. Поэтому вникнуть в принцип работы блокчейна и криптовалют было несложно.

Фото: Reuters

— Интересно следить, как криптовалюты растут. Ежедневно захожу на специализированный сайт и слежу за курсом. Биткоин был первой валютой, которую я купил. Сейчас, кроме него, у меня есть еще пять других валют. На бирже я не торгую — только покупаю с ее помощью криптовалюты.

Егор говорит, что сбережения в криптовалютах он не тратит — для него это долгосрочные вложения, пользоваться которыми он сможет лишь в будущем.

— По моему мнению, вкладывать в криптовалюты намного более выгодно и безопасно, чем держать деньги в банке. Во-первых, потому что растут криптовалюты быстрее, чем традиционные валюты, и не подвержены инфляции. К тому же опыт прошлого показывает, что банки закрываются, фиатные деньги обесцениваются и не всегда со счета можно снять свои средства. С криптовалютами такого не произойдет. Есть, конечно, риск, что интернет-мошенники у вас их украдут, но все зависит от того, как заботиться о безопасности своих крипто-кошельков.

Снимок носит иллюстративный характер. Фото: Reuters / Thomas Peter

Также Егор занимается майнингом, правда, только облачным — когда покупаются мощности чужого оборудования за определенную сумму и ежемесячно (в случае Егора) возвращается 8−15% от нее.

— Если биткоин и другие криптовалюты станут более распространенными, я, конечно, с удовольствием бы расплачивался ими за ежедневные покупки. Я уверен, что это будет выгодно и для покупателей, и для продавцов, и даже для государства — затраты на эмиссию денег станут нулевыми, так как их производство заложено в технологии блокчейн, сократится количество людей, работающих в финансовом секторе. И, к тому же, исключится возможность каких-то незаконных операций с деньгами и их подделка — система прозрачна и открыта для всех.

Жена и другие родственники, говорит Егор, увлечения криптовалютами не разделяют, однако ничего против того, что он тратит реальные деньги на виртуальные, не имеют:

— Жене я показал, как это работает, и она видит, что сумма увеличивается. Она хоть до конца не понимает этого, но видно, что ей это интересно.

Биткоин — это вообще законно?

— В белорусском законодательстве криптовалюты пока никак не регулируются. Несмотря на то, что о них сейчас так много говорят, самого понятия «криптовалюта» в законодательстве нет. В соседних странах вопрос тоже не до конца решен. Например, в Украине такой же правовой вакуум насчет криптовалют, хотя страна входит в топ-10 стран по количеству пользователей биткоином. А в России буквально на днях Центробанк предосторег от использования криптовалют, — объясняет юрист IT-департамента юридической компании REVERA Антон Ярош.

— Белорусская компания, которая решила принимать биткоины, и покупатели, которые что-то покупают за них, должны понимать: за все риски они отвечают сами. Если покупатель оплатит услугу, но ему ее не окажут, обратиться за помощью будет не к кому. Если же в компанию обратится недовольный клиент или госорганы, ожидать можно чего угодно — привлечения к ответственности за обман потребителей, за нарушение порядка ведения кассовых операций, нарушение бухгалтерского учета, уклонение от уплаты налогов, — продолжает эксперт.

Правовых последствий за использование криптовалют не возникает, пока компания или физлицо не решит перевести их в фиат, то есть в обычные деньги, уточняет специалист.

— При обмене криптовалют на деньги физлиц и наоборот тоже могут возникнуть проблемы — у такой деятельности есть признаки банковской, а значит нужно получить банковскую лицензию. Еще одна проблема из-за неясного статуса криптовалюты — операции с ней нельзя отразить в бухгалтерской отчетности. Криптовалюты — не деньги, поэтому такие операции не отражаются на расчетном счете. Это и не товар, поэтому их нельзя принять к бухгалтерскому учету.

В целом же, резюмирует эксперт, если знать и учитывать все эти риски, с криптовалютой можно работать даже при неясном правовом регулировании. Отличные вдохновляющие примеры здесь — белорусские стартапы, которые выходят на криптовалютную биржу.