Дело MH17 рассмотрят в Гаагском суде 6.09.2017, 21:16

1,489

ФОТО: SERGEI KARPUKHIN/REUTERS

Обвиняемые будут привлечены к ответственности в соответствии с законодательством Нидерландов.

Дело о катастрофе малайзийского лайнера Boeing-777 рейса MH17, уничтоженного в небе над Донецкой областью, будет рассматриваться в суде в Гааге (Нидерланды), заявил министр юстиции страны Стеф Блок.

"Гаагский суд является логичным выбором для этого процесса", - сказал Блок, передает nv.ua со ссылкой на NOS.

Обвиняемые будут привлечены к ответственности в соответствии с законодательством Нидерландов.

Издание отмечает, что присутствие подозреваемых на суде – под вопросом. Так как ни Россия, ни Украина не выдали ни одного подозреваемого.

"Я не гарантирую, что это будет возможно, но мы сделаем все для этого", - подчеркнул министр.

Напомним, что террористическая организация "ДНР" спустя три года после катастрофы заявила о готовности передать международной следственной группе останки возможных жертв крушения Boeing-777 рейса MH17.

Катастрофа малайзийского Boeing произошла 17 июля 2014 года. Самолет авиакомпании Malaysia Airlines летел из Амстердама в Куала-Лумпур. Погибли все 298 человек, находившихся на борту. В августе 2014 года была создана Международная следственная группа. В июле 2015 году Россия заблокировала в Совбезе ООН предложение создать международный трибунал по расследованию аварии MH17.

28 сентября 2016 года Международная следственная группа официально обнародовала результаты расследования катастрофы Boeing Малазийских авиалиний рейса МН17, согласно которым самолет сбили из ЗРК Бук, доставленным на Донбасс с территории России.

Согласно единогласному решению стран-членов международной следственной группы, виновных в катастрофе самолета будут судить в Нидерландах, в соответствии с местным законодательством.