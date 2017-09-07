США предложили Совбезу ООН эффективные меры по укрощению «товарища Ына» 6 7.09.2017, 7:53

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Фото: Reuters/KCNA

Вашингтон готов ввести эмбарго на поставки нефти в КНДР и заморозить активы северокорейского диктатора.

Вашингтон предлагает ввести эмбарго на поставки нефти Пхеньяну и заморозить активы лидера Северной Кореи Ким Чен Ына, передает dw.com

Такие предложения содержатся в проекте резолюции ООН, предложенной США, заявил в среду, 6 сентября, высокопоставленный американский дипломат в интервью ряду информационных агентств. Кроме этого, США намерены помешать экспорту текстиля из КНДР и запретить наем граждан этой страны на работу за рубежом.

В понедельник посол США при ООН Никки Хейли на чрезвычайном заседании в Совбезе ООН сообщила, что Вашингтон планирует распространить проект новой резолюции в течение этой недели, для того чтобы обсудить его и вынести на голосование 11 сентября.

Однако дату голосования могут перенести. Постоянный представитель РФ при ООН Василий Небензя выразил сомнение, что Совет Безопасности сможет за неделю согласовать и принять резолюцию. От других членов Совбеза комментариев по поводу проекта американской резолюции не поступало.

Лидеры США и Китая договорились о сотрудничестве по КНДР

Ранее в среду президент США Дональд Трамп и председатель КНР Си Цзиньпин договорились о том, чтобы предпринять дополнительные действия для денуклеаризации Корейского полуострова.

В воскресенье, 3 сентября, Пхеньян заявил об успешном испытании водородного боезаряда, который может быть использован для оснащения межконтинентальных баллистических ракет.