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Вспышка на Солнце повлияла на качество связи на Земле

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  • 7.09.2017, 14:29
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Самая мощная за последние 12 лет вспышка на Солнце произошла в среду.

Руководитель Центра космической погоды Института земного магнетизма, ионосферы и распространения радиоволн имени Пушкова Российской академии наук (ИЗМИРАН) Сергей Гайдаш рассказал об ухудшении связи в США и Европе после последней солнечной вспышки. Об этом сообщает lenta.ru.

«Вспышка уже дала ухудшение качества связи в Европе и Америке», — сказал эксперт. По его словам, «она несет угрозу отказов космической техники и систем связи», а ее мощность оценивается как близкая к максимальной — X9,3 (буква означает принадлежность к классу экстремально больших вспышек, а число — силу вспышки — прим.)».

6 сентября сообщалось, что в результате слияния двух крупнейших групп солнечных пятен произошла самая мощная вспышка за последние 12 лет, которая принадлежит к классу X. Явлению был присвоен балл 9,3, что делает вспышку одним из пяти мощнейших взрывов на Солнце за всю историю наблюдений.

Самые мощные вспышки, наблюдаемые на Солнце, выбрасывают в окружающее пространство огромную энергию. За несколько минут в открытый космос уходит до триллиона мегатонн в тротиловом эквиваленте. Это примерно пятая часть энергии, излучаемой Солнцем за одну секунду, и вся энергия, которую выработает человек за миллион лет (при условии ее производства современными темпами).


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