Резолюция акции 8 сентября: «Мы предупреждаем возможных агрессоров» 8.09.2017, 20:30

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Фото: «Радыё Свабода»

Белорусы приняли резолюцию Акции предупреждения.

На Октябрьской площади Минска прошла Акция предупреждения против учений «Запад-2017». Участники акции единогласно приняли резолюцию Акции предупреждения. Сайт Сharter97.org приводит текст резолюции:

- Мы, патриоты Беларуси, выражаем свой протест против втягивания нашей страны в военное противостояние России против Украины и блока НАТО.

Мы поддерживаем положение Конституции о «стремлении Беларуси к нейтралитету» и не хотим присутствия чужих войск на нашей земле.

Мы расцениваем военные учения «Запад-2017», как угрозу суверенитета нашей страны.

Мы чтим память наших предков - воинов Крутогорья, битвы под Синими Водами, Грюнвальда, Клецка, Орши, косинеров Калиновского, слуцких повстанцев и партизан Второй мировой войны.

Мы считаем их подвиг высоким примером служения Отечеству и предупреждаем всех возможных агрессоров о нашей готовности защищать независимость Беларуси с оружием в руках. Жыве Беларусь!