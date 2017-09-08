закрыть
8 сентября 2017, пятница, 21:08
PDA-версия Прислать новость архив новостей
be ru en

Резолюция акции 8 сентября: «Мы предупреждаем возможных агрессоров»

  • 8.09.2017, 20:30
  • 1,639
Фото: «Радыё Свабода»

Белорусы приняли резолюцию Акции предупреждения.

На Октябрьской площади Минска прошла Акция предупреждения против учений «Запад-2017». Участники акции единогласно приняли резолюцию Акции предупреждения. Сайт Сharter97.org приводит текст резолюции:

- Мы, патриоты Беларуси, выражаем свой протест против втягивания нашей страны в военное противостояние России против Украины и блока НАТО.

Мы поддерживаем положение Конституции о «стремлении Беларуси к нейтралитету» и не хотим присутствия чужих войск на нашей земле.

Мы расцениваем военные учения «Запад-2017», как угрозу суверенитета нашей страны.

Мы чтим память наших предков - воинов Крутогорья, битвы под Синими Водами, Грюнвальда, Клецка, Орши, косинеров Калиновского, слуцких повстанцев и партизан Второй мировой войны.

Мы считаем их подвиг высоким примером служения Отечеству и предупреждаем всех возможных агрессоров о нашей готовности защищать независимость Беларуси с оружием в руках. Жыве Беларусь!


Мнение

Время мужчин
Время мужчин Ирина Халип
Операция под прикрытием «Запад-2017»
Операция под прикрытием «Запад-2017» Владимир Халип
Осень клептократа
Осень клептократа Андрей Пионтковский
Что скрывают архивы?
Что скрывают архивы? Дмитрий Дрозд


Интервью

Николай Статкевич: Пусть забирают свои танки-шманки и убираются
Николай Статкевич: Пусть забирают свои танки-шманки и убираются
Леонид Заико: Суперкомбайн пожнет самого Лукашенко
Леонид Заико: Суперкомбайн пожнет самого Лукашенко
Войска Вейшнории придут на помощь Новгородской республике и Тверскому княжеству
Войска Вейшнории придут на помощь Новгородской республике и Тверскому княжеству
Вадим Кабанчук: Белорусские патриоты будут действовать
Вадим Кабанчук: Белорусские патриоты будут действовать