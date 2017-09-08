В Минске снимают комедию «Ограбление по-белорусски» 8.09.2017, 22:40

1,675

«Тунеядцам-дармоедам» посвящается.

В Минске начались съемки новой приключенческой белорусской комедии «Ограбление по-белорусски» творческого объединения «Bez Buslou Arts». Остросоциальное кино про белорусов и для белорусов! «Тунеядцам-дармоедам» посвящается, пишет «Новы час».

В британской криминальной комедии «Ограбление по-итальянски» главный герой во время одного из напряженных сюжетов кричит: «Держитесь, ребята, у меня есть идея!».

Так и молодая команда создателей фильма «Ограбление по-белорусски» продолжает удивлять и радовать нас своими новыми идеями. Вчера был дан старт картины - по традиции, была торжественно разбита тарелка с автографами съемочной группы и актеров.

Это уже четвертая лента белорусского творческого объединения «Bez Buslou Arts», которые успешно сдерживают свое обещание - делать по одному фильму в год.

Предыдущие ленты кинокомпании «Bez Buslou» - «Выше неба», «ГараШ» и «PARTY-zan фильм» - пользовались успехом у зрителей и также снимались силами белорусов и о белорусах.

«ГараШ» во время проката занял 3-е место по кассовым сборам, а «PARTY-zan фильм» стал первым белорусским фильмом, который попал на широкий экран в предновогодний прокат.

Основной блок съемок новой картины должен начаться через несколько недель. И продлится 2 недели.

Фильм - ироничное зеркало нашей современности. В основе сюжета - история об обычной белорусской семье, которая, попав в сложную жизненную ситуацию, решает ограбить банк и в итоге попадает в череду неожиданных приключений.

Уже известно, что вместе с молодыми актерами роли будут исполнять такие известные белорусские звезды комедийного жанра, как Эвелина Сакуро и Олег Акулич. Помимо них две главные роли исполнят молодые актеры Дмитрий Климович и Евгения Брагина.

Режиссер картины - сын Эвелины Сакуры - Илья Финевич-Сакуро, для которого картина является дебютом. Авторы сценария - Олеся Финевич-Сакуро и Андрей Курейчик. Композитор и сопродюсер фильма - Дмитрий Фригия.

Премьера «Ограбления по-белорусски» намечена на весну 2018 года.